國內國外不少人輕視印度，其中有種族歧視，但更多的是缺乏對印度與國際政經發展的了解。對中國未來面對的國際形勢分析與評估，不能帶有過度的情感，或有太多的主觀喜好與憎厭，而應實事求是，理性看待。

近10年，印度的政經表現十分可觀。中國的急速發展，並沒有壟斷全球的發展，新興國家亦同時有長足增長。印度憑藉其龐大的人口規模，與英美相通的體制人脈關係，成績並不比中國遜色，只是起步稍慢。它的發展模式與中國有差別，不是靠出口加工和大量基建投資推動，經濟的動力主要在於國內消費需求，在資訊科技以至專業服務早已成為西方的外發加工基地，這也有助該國在資訊科技與人才方面的超前大發展。只是印度經濟相對封閉，印度與西方的關係並沒有直接轉化為國內的工業生產，不像中國從出口加工轉移技術促成中國國內工業生產的突飛猛進。若開放與西方合作，印度的科技工業發展會與中國的途徑不同，可同樣會對經濟帶來轉變。

印度現為全球第五大經濟體，落後於美國、中國、日本與德國。但高盛預測，2075年印度經濟將超越美國，成為中國之後的第二大經濟體，與中美歐（或許還可加上日本）成為全球經濟的巨頭，中印便是亞洲復興的推動者。在這樣的趨勢下，美國為首的西方當然想中印為敵，以得漁人之利。以印度的政治傾向而言，與中國亦會有激烈的競爭，中印怎樣在今後一同於復興的路途上合作，至少避免對立互耗，將會是兩國未來幾十年的重要大事。

印度的出口目前還遠低於中國，政府目標是2030年貿易與服務出口達二萬億美元，是現在的3倍，低於中國2022年的3.16萬億美元。印度有外貿逆差，它的出口將要大大增長才可支撐經濟的急速發展，所以政府定下外貿計劃，大力發展與禁運或被制裁國家的轉口貿易和跨境電子商貿，相信未必可因此構成對中國出口的競爭。印度出口還集中於周邊國家，也在產品結構方面不與中國相同。印度反應是中國出口未來一個大的潛在市場，關鍵是怎樣建立雙方有利的貿易關係。

一個可行的方法，是中國與印度的地方政府加強合作，利用印度地方相對自治來迴避印度中央政府對中國產品的限制。若能解決與印度貿易發展，有助兩國未來的雙贏合作。