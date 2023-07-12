俄烏戰爭繼續膠着，美國拜登政府忽然向烏克蘭提供集束彈，備受爭議。集束彈危害性極大，子炸彈散落後未必即時爆炸，形同地雷。過去事例證明，受害者絕大多數是平民百姓，尤其小童。加上這些金屬炸彈深埋泥土之內，對環境造成極大污染。

眾所周知，俄烏戰爭主戰場在烏克蘭，集束彈的使用地點亦肯定是在烏國境內。戲子總統澤連斯基顯然已失去理智，明知這些彈藥最後危及的是自己國家平民百姓、農田土壤，竟然接收得理所當然兼十分高興。如此無腦短視、急功近利，實在是烏克蘭人的悲哀。目前有百多個國家簽署《集束彈藥公約》，但美國、俄羅斯、烏克蘭以至中國兩岸，皆不是公約締約方。美國向烏國提供這種殘酷武器，雖然備受人權組織和歐洲國家批評，但在國內則不然，焦點又放在中美競爭上。大部分評論皆指摘拜登自暴其短，聲稱美國彈藥差不多耗盡，因此才向烏克蘭提供集束彈，質疑「難道拜登不介意讓對手中國知道（美國彈藥庫存不多）？」簡直令人傻眼。

美國滿口仁義道德，以人權大國自居，實際上從來不重視別國人命，看重的只有自身利益，難怪俄烏戰爭曠日持久地打下去，拜登甘之如飴。既能消耗俄羅斯，又不用直接參戰，更可乘機清貨尾，戰爭即使多麼不人道，那又干美底事？

最近澤連斯基頻頻出招，施壓北約接納其「入群」申請。早前跟土耳其總統埃爾多安會面，便獲對方支持加入北約，被視為刻意和美國對着幹。皆因目前反對烏克蘭加入北約最力就是美國，拜登便揚言在俄烏戰爭結束前都免談。這是固然的事，北約有軍事共同防禦協議，烏克蘭有事即是美國有事，美國豈會蹚這渾水。