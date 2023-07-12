日本福島2011年的核意外，和烏克蘭1986年的切爾諾貝爾核意外，屬同一個級數，乃全球迄今最嚴重事故。當年烏克蘭用大量沙石將核電廠掩埋，以減低輻射外洩。由於熔化的堆芯內核分裂仍在進行，整個高溫的東西向下沉降，核電廠被迫在下層灌漿以承托火熱的堆芯。20多年後，當局容許旅客在外圍參觀核電廠，目睹荒涼景象。核電廠半徑若干里，未來一段長時間都不適宜人類居住。

福島未來一段長時間都需要用海水冷卻堆芯，這些海水具有高輻射物質，如何處理？勿忘記，日本位於活躍的地震帶，不可能如美國一樣，將高輻射的廢料轉化為固體，儲存於硅之內，以減低體積，存放於沙漠下的洞穴。

核分裂的出現，令1945年後人類無世界大戰，因為核戰無贏家。另一方面，擁有核武的國家數目不斷上升，亦即製造核彈及翻新核武從未間斷，例如北韓的核試每年例必成為頭條新聞。猶幸迄今沒有一個國家敢用核武攻擊別國，因為必受舉世譴責；即使是西方大國，亦須慎重考慮對手以核武還擊時如何回應。

英國及法國都需要間中更新核武，不知它們在哪裏作核試。俄羅斯坐擁龐大核武庫，將全國的精英科技人才撥入國防科技工業，其他工業被忽略，國人的生活水平只能說是差強人意。與美國鬥軍備非智者所應為，鄧小平30年前已看得清楚。

俄羅斯與美國鬥，反而有利中國，無論是商業、外交還是國防，中國的西線比前太平，蓋俄國需要中國的合作，尤其是一帶一路之西進，阻力大減。中、日、韓、俄4國永世為鄰，若有紛爭應透過協商解決，不應讓域外的強國牽着鼻子走。