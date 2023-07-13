功夫茶：特別服務助辦證　貼心為民至真誠

服務市民最緊要心中有民，先至可以「為官一任，造福一方」；否則講到天花龍鳳，口水多過茶，到頭來都係廢！「天下大事必作於細」，「細」就係務實精神，唔係好似啲政客為求投佢一票，就吹到3日3夜唔去屙尿，甚至可以變性做人妖！

各位，一個政府部門，服務市民，最重要係體察民情，知道市民所需。呢，隨着中港兩地全面通關，社會逐步復常，領證需求殷切。嗱！入境處尋日即宣布，將於未來兩個星期六，即7月15日及22日，加開特別服務時段，由下午2時至晚上9時，開放入境處入境事務大樓4樓總部，以及另外7個入境事務處分區辦事處，畀港人領取回港證、簽證身份書以及護照。入境處表示，有關安排不設配額，市民毋須預約，料兩日合共可派發一萬本。實情係，本着「急市民所急」加開特別時段已經成為入境處常態，呢，今年清明及復活節假期首日，入境處因應通關後有唔少市民從外地趕回港換智能身份證，於是「加班」喺紅日為市民換證，認真貼心！

入境處表示，佢哋首6月接獲90萬宗辦證申請，每日平均超過7,000宗，4月開關初期最高峰每日更超過一萬宗申請，較疫情日均只有2,700宗大增。明白市民復常後想盡快出外旅遊，考慮到暑假係領證高峰期，是以希望透過加設特別服務時段，助更多市民領取旅行證件。各位，呢啲服務態度，咪就係「為政以德」囉！

此外，入境處宣布今日起各辦事處將暫停派發即日籌號，所有辦證申請將全數轉為預約。為確保資源有效運用及發揮「以人為本」精神，入境處指將會加大預約配額，將原有嘅三成即日籌配額全數併入，令市民不用再蒙受「排隊黨」滋擾以及通宵排隊辦證，未來將因應實際狀況調節。

講到因應實際狀況而調節，功夫茶不禁諗起2021年時因疫情嚴重，外傭續證大受影響，於是推出「智傭易」服務，令外傭和僱主安坐家中，透過網上一條龍式辦理續聘外傭工作簽證，有關服務深受市民歡迎！

咁講喇！入境處因事制宜，除咗加班為市民提供貼心服務，為提升服務質素及效率，可以話同時間競賽，善用創新科技，屢次為市民推出嶄新服務體驗！阿哥，呢啲就係真正嘅「民有所呼，我有所應」喇！

功夫茶相信，若然政府多啲部門好似入境處咁真誠為民，推行政策時思慮周全用心啲，咪成日堅離地，咁市民嘅幸福感自然寫喺面上！