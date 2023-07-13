美國總統拜登接受美媒訪問，大談中美關係。他認為中國領導人想讓中國取代美國，成為全球最大經濟體和軍事強國，但不想尋求戰爭或衝突。拜登此說法反映了任何單位如欲勝過美國，定必遭興兵討伐，華府心態錯得交關。

有華爾街大行近日發表全球經濟體排名預測，指中國將於2075年超越美國，成為世界第一大經濟體。不僅如此，印度更會躍升為世界第二，即意味着美國將一沉再沉，屆時已不是中美角力，而是老美弱雞至踢丙組。世界銀行前首席經濟學家林毅夫月前也發表了近似看法，他甚至指中國有望在2030年壓過美國，躍居世界第一大經濟體。當然，美國有新聞社也曾發表預測，高叫「也許中國永遠不會成為全球最大經濟體」。這便得視乎閣下是傾向相信投資行、經濟學家分析呢，還是外行人之語。

中國能否在不久將來取代美國，成為全球最大經濟體，繼而富國強兵，成為軍事強國，主要得看自己爭不爭氣，其次則看會不會跌入美國的陷阱。正如二戰後，日本經過一番努力，經濟起飛，甚至在80年代大有超越美國躍升為世界第一大經濟體之勢。有說法指日本經濟得以勃興，是因韓戰爆發使得日本重工業獲復甦良機，於是又說日本的好景全因美國的「施恩」；情況有如後來指中國的崛起全因加入了世貿，又說這是美國人的「施恩」。說者以為美國在這些過程中全無自身經濟利益盤算，以至借力打力看管北韓、牽制俄羅斯的外交計謀。

在拜登的訪問裏，可以看到有人心態仍然是不願檢討，不去想方設法自強，而是對後浪推前浪加以抹黑。美國當年向日本人送上《廣場協議》，以及隨之而來「失落的三十年」，北京與美國交手，以史為鑑，可知興替，不會輕易中計。