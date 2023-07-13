藝人李玟不幸離世，震撼華人演藝圈，這其中哀傷不捨者有之，關注新聞幕後八卦者也不少，但其中讓我最感到奇葩的，便是作家孫瑋芒的臉書評論，認為李玟「長期諂媚中共」，台灣社會為甚麼要悼念這樣的人物？

孫瑋芒批評李玟「諂媚中共」的理由，是去年8月3日李玟在微博發文：「只有一個中國，中國人要團結，不要讓外人干涉咱們」，讓孫認為當時是解放軍宣布在台海周邊實彈射擊第二天，也是佩洛西訪台之際，這樣為中共東風導彈襲台做鋪陳的藝人，值得台灣社會如此深深悼念嗎？

李玟出生在香港，演藝事業主要在華人圈，她擁有大中華思想到底有甚麼問題？「中國人要團結，不要讓外人干涉咱們」這段話又錯在哪兒？而就算你不認同她的政治理念，別人想要悼念又干卿底事？若真要深究的話，孫瑋芒目前雖然任職於親綠的《放言》網媒，可他之前卻長期在被民進黨與側翼打成中共傳聲筒的台灣《旺報》擔任副總編輯，當年和大陸之間的交流往還可一點也沒少過；按照民進黨甚至孫先生目前任職媒體的標準，你當年可是不折不扣的「中共同路人」啊！如果李玟這麼一小段話就可以被無限上綱成「諂媚中共」，那當年的孫先生若被批評成「舔共」，誰曰不宜？李玟不過一天，你可是用上近10年的時間為中共對台作戰進行鋪陳啊。

民進黨裏的外省人往往會表現得比一般黨員更仇中激進，理由無他，為了怕別人質疑他血統不夠根正苗綠罷了。類似孫先生這類為了餬口轉投綠營的投機文人，必須表現得更無腦反中，也是完全可以理解的。但連過世且跟政治沒多少聯繫的藝人也拿來消費，就未免太過頭了。