俄烏戰事持續至今已超過500天，整體而言，俄羅斯瓦格納集團上月兵變，但總統普京地位依然堅如磐石，而烏克蘭的所謂「大反攻」，並沒有預期的成果。按照俄方說法，烏軍喺6月中旬嘅反攻行動中，有超過25%嘅西方援助坦克和裝甲車被毀。儘管有關數據並未得到烏方承認，之但係從常理推斷，烏軍喺冇空中掩護嘅情況下，無論係遭到俄方直升機新型反坦克導彈嘅低空打擊，抑或是折戟於傳統嘅反坦克武器地雷，被炸毀嘅各式坦克殘骸，在在顯示烏軍反攻之路荊棘滿途！

現實係烏克蘭西部城市利沃夫，同一時間舉行多場軍人葬禮，已經成為常態。俄烏喺多條戰線展開對攻之際，戰死士兵不斷增加，據悉當地人甚至被迫挖開舊墳，來安放犧牲嘅烏克蘭軍人遺體。根據烏媒今年上半年嘅報道，2022年有超過9,000名符合徵兵年齡嘅烏克蘭男性，可能出於躲避徵兵嘅緣故，冇按期返回處於戰時狀態嘅烏國。「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」然而，在上嘅「殺得性起」，烏克蘭戲子總統澤連斯基一直伸手做其「丐幫幫主」，要美國及西方國家給予更多軍援，尤其是F16戰機，佢上月接受美媒訪問時甚至發出狠話，指如果烏克蘭敗給俄羅斯，可能最終會迫使美國喺「北約崩潰」和「美俄開戰」之間作出選擇。世間至惡，果然係發窮惡！

戲子總統以為全世界欠咗佢，又唔知美國都缺彈藥，連陳年舊貨集束彈都要攞出嚟。拜登辯稱首次提供集束彈予烏克蘭，係一個艱難嘅決定，因為烏克蘭嘅彈藥正在耗盡，而美國嘅庫存也不多。戲子總統做慣二世祖，但知洗腳唔抹腳，反攻期間每日用上7,000至9,000發彈藥，你估山姆大叔識變魔術？