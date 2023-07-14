中國的王道哲學與戰略有兩個條件，一是中國的統一，沒有內亂內戰分裂，沒有群雄爭奪正統的戰爭、動亂，不會你死我活的從不同方面鬥爭，形成內部的仇恨。反映在政治、文化與經濟上的相互排斥、攻擊、抹黑、封鎖，也不易產生機會讓外來勢力介入，製造更大的對立。不統一的形勢下，沒有「王」，便難有王道，一如春秋戰國之時，王權衰落，代之而興的思想與政治是爭霸，爭霸無所不用其極，同宗同族的也一樣內鬥綿綿。王道只是孔子的悲鳴。

二是國家興旺，統一帶來休養生息之後，是經濟、社會、文化的興旺，政治、軍事的優勢。王權集中又強而有力，在內可平復衝突，推動科技與經濟發展；在外有強大力量保家衞國，並向外伸展勢力範圍。國門大開，朝貢賞賜與貿易，交流暢通無阻，沒有構成外來威脅。如唐代中原文化的大比例胡化，也牽不動反對之心，反而樂於接受，與本土文化融合更新。

這是由經濟、政治強盛形成的文化、社會自信心，不介意外在文化、社會的與中國不同，也不反對中國文化、社會的各種因素（包括經濟技術）向外輸出。中國還至少在亞洲區是最強大、最繁榮的經濟體，憑着中國土地上的經濟便足以維持和發展經濟上的國際優勢，吸納外來因素來變革創新。即使王朝有興衰周期，中國也有不少時間是朝廷分立，整體上仍能維持經濟實力，在東亞裏各領風騷，小朝廷向外還是展示王道。

把這樣的歷史模式放諸當今，中國的復興是在中國土地上發生，不靠對外殖民、戰爭與掠奪，而成全球實質最大經濟體。在物質條件上、在意識形態上，都有底氣、自信心，以此回歸中國歷史上的王道主義。

中國的政治、經濟是由內而外，修身齊家治國平天下，追求大同。中國的天下重建了，但面對全球的天下，後者並未統一 。中國的政治、經濟仍未可暢行於全球的天下，這便構成中國的挑戰、世界的挑戰，中國提出的王道便未能得天下採納。

可是，中國若堅持王道，在統一與經濟發展方向加一把力，中國的王道主義便更有支持力。這當是西方霸權崩潰、世界陷入戰國時期裏的最重要的和平建設力量。中國會否是終結戰國的西秦，從邊陲崛起，借助周原巴蜀之力？抑或是世界的戰國時代會循全新的模式演進呢？