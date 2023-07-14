以美國為首的北約，對中國惶恐不安已到了病態的地步。為期兩日的北約峰會剛於立陶宛落幕，本來的討論焦點應是俄烏戰爭和烏克蘭能否加入北約，但發出的公報關於中國的段落竟然多達322字，比去年和前年還要多；更強烈譴責中國，抨擊其「脅迫政策」和與俄羅斯「深化戰略夥伴關係」。北約可以東擴，中國卻不能跟俄羅斯深化關係，這是甚麼鬼道理？

眾所周知，北約東擴正正是引爆俄烏戰爭的真正原因，美國甚至有意在日本設立北約辦事處，今次峰會便拉攏4個亞太國家參與，包括日本、南韓、澳洲和新西蘭，目的顯而易見，就是要將手伸向亞太地區，圍堵中國。要不是法國總統馬克龍強烈反對設立東京辦事處，拜登的如意算盤早就打響了。

北約於1949年4月成立，原先只有12個成員國，包括美國、加拿大、英國和法國。任何一個成員國受到武裝攻擊，均會向彼此施以援手。最初是為了防禦蘇聯與東歐共產國家建立的華沙條約組織，但隨着蘇聯分崩離析，華沙條約組織土崩瓦解，北約卻並未退出舞台，反而進一步擴張至今日31個成員國，由一個防禦性組織，變成一個侵略性組織。

君不見，利比亞、伊拉克、阿富汗等國均受到北約打着民主旗號蹂躪，又以科索沃發生「人權危機」為由，繞過聯合國安理會，對當時的南斯拉夫實施78天持續轟炸，連中國駐當地大使館也被炸毀。可以說，北約之手伸到哪裏，哪裏就有戰爭，一旦讓他們落戶亞洲，亞洲還能有太平日子嗎？

相反，中國從來沒有主動發起任何戰爭，對侵略別國全無興趣，強調命運共同體，互惠共贏。如此這般也遭美國和北約抹黑為「脅迫」，荒謬又虛偽。