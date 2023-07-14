西方人愛批評中國社會獨裁、封閉，但在很多中國人眼中，西方國家表面上是自由，實際上是無序；表面上重視民主，實際上民意往往被野心家操弄。美歐的政治模式，自以為可以放諸四海而皆準，到頭來是一廂情願而已。

鞋子是否合穿，自己最有發言權。今年初，歐洲民意研究機構益普索訪問了全球32個國家，調查當地居民的幸福感，結果中國人的得分名列第一。同胞們並不認為自己是活在專制獨裁之下，更加不覺得所過的是苦日子。

常言道，「甲之熊掌，乙之砒霜」，不同人會有不同的偏好或取向，以筆者熟悉的教育工作為例，香港和內地學生願意接受的教學方法，可以截然不同。香港年輕人崇尚獨立自主，不大認同強迫或威權式的授業方式，內地的莘莘學子卻不然，他們往往認為嚴格甚至是苛刻的老師，才是良師。

我的朋友在內地開設學校，入讀學生都是以報考香港中學文憑試、升讀香港的大學為目標。最年長的學生超過30歲，最年輕的也有18歲，他們喜歡的教學方式，跟香港大異其趣。學生偶爾欠交作業，老師可以拿起棒子責打他們，他們非但不以為忤，有些還會心存感激。朋友經營的近乎是貴族學校，不少入讀者的家庭十分富裕，有的擁有私人飛機，有的家住萬呎豪宅，學子們平素嬌生慣養，但面對學業問題，卻希望老師愈嚴苛愈好。部分內地學校操練學生應付高考，嚴格程度猶如軍訓，這早已不是新聞，他們並不覺得這種培訓方式是專制獨裁，反倒認為嚴師才會出高徒。

所謂「南橘北枳」，地域不同，果子所需的培育方式也不同，物猶如此，何況是人？