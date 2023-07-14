一直隱藏自己台獨思想的賴清德，最近又露餡了，在宜蘭旅外同鄉會的同溫層中，他脫口而出：「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了。」不僅完全顯示他想要台灣獨立的心思，根本從頭到尾沒有改變，更悲哀的是，赤裸裸地展現出殖民地次等民族根深柢固的奴性思維。

或許對賴清德與他的支持者來說，以台灣領導人的身份走入白宮，就代表台獨的大業已經完成，但在我看來，這卻是不折不扣的奴隸思想！

走入白宮代表達成政治目標，不是像極了古代那些入朝獲得天子接見敕封的藩屬嗎？這種把美國爸爸當成天朝上國，能被爸爸在白宮接見就視為無上榮耀，並且確立自己地位的想法，不是奴性是甚麼？但賴清德沒想到的是，澤連斯基一樣到白宮見了拜登，甚至在世界各國國會發表了演說，可是烏克蘭依舊戰火綿延，人民生活顛沛流離，美國除了提供武器讓烏國繼續和俄羅斯纏鬥，請問又真正帶給烏克蘭人民甚麼幸福？

即使站在美國的角度，賴清德這種言論恐怕也未必受到歡迎。對美國而言，親美固然很好，但把美國拖入戰爭，就絕對不會是個選項，所以美國雖然屢屢慫恿民進黨挑釁大陸，卻始終堅持不能搞法理台獨。賴清德這個「走入白宮」的言論，不僅暴露自己的台獨思想，也踩到了美國的紅線，估計美國在台協會又要來電關切了。

更可笑的是，賴清德還自打嘴巴引伸「這場選舉是中南海和白宮的選擇」，企圖煽動民粹。但他似乎忘記了，不過上個月，那個說最想要和習近平共進晚餐的人，就是他自己，所以賴清德是在告訴人們，他才是那個選擇中南海的人嗎？