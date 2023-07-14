原本中立嘅芬蘭和瑞典申請加入北約，芬蘭已獲批成為第31個成員國，而一度受土耳其和匈牙利阻撓嘅瑞典亦獲消除障礙，看來將會成為第32個成員國。眼見北約「厚此薄彼」，烏克蘭戲子總統澤連斯基既酸溜溜又一肚火，佢周二前往立陶宛出席北約峰會途中，批評北約沒有就邀請烏克蘭「入約」或其成員國資格制訂時間表，形容係「前所未有及荒謬的做法」。

眾所周知，俄羅斯去年2月揮軍入侵烏克蘭，其中一個原因就係普京聲稱北約東擴，俄羅斯受到安全威脅，因此要阻止烏克蘭加入北約。講真，俄羅斯始終係核軍事強國，普京大帝亦不是好惹的，是以儘管烏克蘭去年9月已向北約申請「走捷徑」，希望加快入約程序，奈何一直被拖；美國白宮國家安全委員會發言人柯比說得坦白：一旦烏克蘭短期內加入北約，整個北約與俄羅斯將處於戰爭狀態。

為了安撫失落嘅戲子總統，北約秘書長斯托爾滕貝格一直賣口乖，說成立「北約-烏克蘭理事會」加強關係，形容會議係歷史時刻，烏克蘭與北約嘅關係是史上最密切，依家最重要係向基輔提供武器，並向澤連斯基喊話：「今天我們平起平坐，我期待我們成為盟友的那一天。」政客嘅嘴臉最善變，肉麻說話當有趣又一例！

戲子總統總算找到下台階，只能表示明白有些北約成員國不希望烏克蘭現階段加入，憂慮演變成世界大戰，佢理解戰後才能加入嘅想法，感謝北約願意減省加入嘅程序，如果能收到入約嘅邀請，會更加完美！呢啲咪就係跌落地揦番拃沙囉！有記者拍到澤氏喺峰會晚宴前大合照時，剛好被其他國家領導人冷落一刻。阿哥，一味伸手叫人長期支援，成個大種乞兒，被「冷落」一下算甚麼？