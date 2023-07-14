功夫茶：路邊大樹係咁塌　部門射波互卸責

冧石屎好似子彈橫飛，公院墮物如家常便飯，功夫茶不久前先至大呻家陣做新聞好似做常聞，冇乜新意，真係悶出鳥來。嘻！冧吓跌吓奇景來了！各位，話說尋日朝早11點幾，有駕駛人士途經油麻地柯士甸道西近戲曲中心對開時，赫然見有一副棺材跌喺往紅磡方向行車線上，棺材蓋打開，旁邊散落金銀衣紙，駛經車輛需切線閃避；其後貨車司機發覺「跌棺」，急駛回現場將棺材檢回車上運走。阿哥，抬棺材跌甩褲，就話失禮死人！依家跌棺材，唔通「黃泉無客店」，要多留香江避一避？都真係大吉利是咯！

香港近排撞邪，乜都冧一餐跌一大輪。跌棺千祈咪又變常聞！香港冧得最多嘅，就係不時發生塌樹事件，壓壞車輛，傷及途人，甚至殺人！之不過，政府處理樹木問題卻歎慢板，部門互相卸責！呢嗱！申訴專員公署尋日就樹木投訴嘅處理公布主動調查結果。報告指出，政府熱線1823每年平均接獲約2.4萬宗樹木投訴。由2018年至2022年10月期間，每年平均接獲嘅投訴中，有約1,100宗涉及部門權責爭議個案；雖然樹木辦已試行優化機制，但介入處理個案時間仍嚴重延誤。喂！樹木狀況存變數，若市民投訴卻因部分權責爭議未獲適時處理，分分鐘會帶來安全隱患。

事實上，地政總署亦曾有大量逾期回覆嘅樹木投訴，有個案甚至由投訴起計至具體回覆需時377日。資料又顯示，每年均有約數十宗個案需時逾3個月才回覆投訴人，都真係等到花兒也謝了！公署認為，若投訴個案因部門權責爭議而不獲適時處理，容易令市民覺得政府部門互相推卸責任。古人說，「為之於未有，治之於未亂」，意思係要喺事情尚未發生之時就預防處理，要喺禍亂產生之前就早做準備，要言之，部門負責人應該要有憂患意識！依家公署舉例指出，曾有涉及海堤嘅樹木管理責任重複發生部門權責爭議；亦有塌樹風險案例顯示，地政總署喺1823發出超過20次逾期通知、經過377日後才終於回覆1823！咁搞法，真係危樹，都唔知塌咗N次喇！而若真係「死人冧樓」，亦都無從挽救喇！人命關天，而部門仍在射波互卸責，真係睇見都眼冤！

申訴專員公署調查主任認為地政總署未能有效監察承辦商工作；而地政總署無備存實際仍未有完成清理嘅樹木投訴數目，公署亦未能得知地政總署是否已處理過往積壓嘅投訴。各個部門都烏啄啄，須知道裝睡嘅人永遠叫不醒！公署建議處理權責爭議個案樹木辦應更主動介入，同時應以投訴個案嘅整體處理時間直接介入處理，並作出監察，確保投訴獲適時轉介。為政貴在行，唔好乜都拖！