正論：長者屋一直丟空　房屋署胡混成風

本港輪候公屋的人龍沒有最長、只有更長，目前一般申請平均輪候5.3年，長者一人申請更連續3季維持在3.9年，毫無縮短迹象。儘管高官日日打開口牌，聲稱房屋政策要由「追落後」變成「趕在前」，但有房屋署這樣的「豬隊友」，寧願將珍貴的房屋資源長期丟空，也不加快上樓，港府要達標真是談何容易。

申訴專員公署昨日公布房屋署「長者住屋」及「改建一人單位」的改建主動調查報告，結果發現兩者的空置期及空置率均極高。截至今年3月，一型設計的相關單位約有六成分間房間空置，絕大部分空置逾10年之久，若將之改為一般公屋單位，可改成378伙。申訴署又指，上述單位租戶自願調遷數目偏低，而二型及三型「長者住屋」申請者拒絕接受編配的數字偏高，批評房署未為解決問題考慮突破措施，建議應以「長者住屋」作過渡屋試點，出租予輪候公屋多年的市民。

老實說，房署暴殄天物，將公屋單位丟空，早就不是新聞。本報去年便踢爆全港多區都有空置公屋，包括牛池灣彩虹邨、大埔廣福邨、觀塘順利邨及柴灣興華（二）邨等，觀塘區更是重災區，估計每條邨空置公屋多達數十間，大部分丟空超過一年，全港最少有800個公屋單位丟空多時未編配給人入住。今次再受到申訴署批評，再次反映房署官僚胡混度日的冰山一角。

誠然，「長者住屋」設計原意是為年滿60歲的單身公屋申請人而設，屬院舍式設計，需共用廚廁及客廳；此外，房署亦曾因應當時社會對一人公屋單位的需求，將一般公屋單位分間為兩至三個房間，即「改建一人單位」，住戶同樣需要共用廚廁。由於欠缺私隱，不受歡迎可想而知，但任由其空置逾10年，寧願封塵養蚊也不想方設法讓單位流轉，不管怎麼都說不通，房署完全沒有「能做事、做成事」的決心，可見一斑。

只要精神不滑坡，辦法總比困難多。香港房屋問題愈演愈烈，無殼蝸牛望樓興嘆，除了覓地不易、建屋程序冗長，亦同房署敷衍塞責脫不了關係。既然輪候公屋人數有增無減，又明知旗下有空置單位，官僚動動腦筋，看看如何加以利用，增加市民上樓機會，只是最基本責任而已。奈何這些官員尸位素餐慣了，根本不知民間疾苦。即使上述長者屋及一人單位有先天缺陷，但稍作修正，改為過渡屋並無不可，起碼可即時解決數百個無殼蝸牛的問題，總比住在危機四伏且租金不菲的劏房有吸引力，也比需時興建的簡約公屋快捷，房署顯然是不為也，非不能也。

現屆政府有一個怪現象，就是口號多多，非常漂亮，令人耳目一新，但到頭來只剩把口，一樣解決不了問題。最經典莫如房屋局局長的「堅離地」言論，指基層住得偏遠、搭長途車能洗滌心靈，被批為現代版「何不食肉糜」。這些官員無疑口舌便給，但距離「能做事、做成事」、增加房屋供應還是非常遙遠。