娛圈單打：明知隔着個太空　課金女神唔放鬆

「明知我們隔着個太空，仍然將愛慕天天入進信封。」估唔到今時今日仲有癡情戇男信到十足，日日以為獲得「Fiona回信」，仲將成副身家奉獻，真係一百歲唔死都有新聞！

話說一名迷戀薛凱琪（Fiona）20年的港男忠粉，去年收到薛凱琪粉絲專頁私訊，自稱係Fiona本尊，要同粉絲談心報答支持。港男有見「Fiona」傳來的筆迹和說話語氣跟真人十成似，信以為真，愈聊愈起勁，更獲偶像「我愛你」示愛，終於令港男沉船，答應開戶口幫「Fiona」代收巨額美元酬勞，結果墮入Bitcoin騙局，前後被騙過百萬元。

嗱，唔好笑港女成日幻想自己係韓劇主角，一時以為自己同王子相戀，一時又話霸氣總裁愛上我，為仔死為仔亡，其實港男談起網戀一樣變腦殘。正如口痕友話齋，連薛凱琪話我愛你都信以為真，人傻錢多，點會唔畀人呃吖。

估唔到，年過40的Fiona仲有咁大吸引力。講真，Fiona初出道真係嗒得杯落，樣子甜美，歌聲悅耳，係條頸長啲啫，演技也不錯，電影《早熟》不僅被人大讚，更收穫了房祖名這個緋聞男友。可惜伊人性格多愁善感，更因為父母離異和欠債、情路不順而鑽入牛角尖，不幸患上抑鬱症，連帶大好星途都陷入停頓。

近年Fiona轉到內地發展，綜藝騷一個接一個，頗為搵到錢。但同時被指變臉，可愛包包面消失，換成刀削V字面，疑似整容，靚唔靚見仁見智。最遺憾是至今仍是單身，連「觀音兵」兼好友方大同都鮮有出現，難怪港男忠粉深信偶像寂寞難耐。