功夫茶：來港先交勞務費　優質外勞點會制

打工仔每日身水身汗、日曬雨淋咁拚命工作，為咗乜？咪就係求財，搵錢養家囉。當然！梗有啲人打工係為咗追逐夢想，或者想貢獻社會咁嘅；之不過，假如丁點「求財」意欲都冇嘅，咁不如去做義工？所以話，打工為咗賺錢，係基本概念嚟。

有咗呢個概念，查實就唔難理解，何解有啲行業，諸如護理、院舍等等，係寧舍缺人手。呢啲行業入職要求唔簡單，要有專業技能，而且工作辛苦，仲多多少少帶點厭惡性，偏偏人工就唔算好高；喺現時各行各業都缺人手之下，打工仔選擇多，自然唔多人會揀呢啲行業。咁本地人手唔夠，咪惟有依靠輸入外勞去解決囉！

呢嗱！當局今年6月透過「院舍輸入護理員特別計劃」，提高咗輸入勞工嘅名額，由現時約有4,000個增至7,000個，都幾受業界歡迎。之但係，有職工中心尋日公布嘅調查發現，95%受訪外勞護理員喺嚟香港之前，就要向內地嘅勞務公司繳交高於規定嘅一個月薪金嘅「勞務費」，唔係就嚟唔到香港打工；結果有近90%受訪者需要借貸，先可以支付呢筆費用。哇！打工前先要借錢繳費，之後一路做一路還，大家係咪隱隱約約有種「黑心公司」嘅感覺呢？

雖則話本港嘅工資水平，比起內地好多城市都嚟得高，做一年嘅收入都相當於喺內地打工幾年嘅收入，就算被抽走一兩個月嘅工資，依然好有賺頭；之但係，明明香港由內地輸入外勞，僱主喺香港，僱員係外勞，何解要畀呢啲勞務公司賺取高昂「勞務費」呢？唔通港府就唔可以設立一個網上平台，畀有意來港工作嘅外勞自行報名；咁外勞賺多咗，工作自然更用心，受益嘅咪係港人囉！倒番轉嚟講，外勞明知自己應該可以賺多啲，但慘遭勞務公司剝削，道氣梗係唔順，一個睇唔開將道氣發洩喺服務對象之上，受害嘅咪又係港人囉！

再講！雖然內地三、四線城市嘅工資水平及唔上本港，但唔少一、二線城市嘅工資水平，查實已經追上甚至趕過香港，香港嘅優勢已經剩番唔多；假如仲係被人抽走一大筆「勞務費」，又憑乜吸引真正優質嘅勞工來港工作呢？佢哋去一、二線城市打工，回鄉又方便啲，又唔會有他鄉漂蕩嘅感覺，唔係仲吸引嗎？最終會唔會搞到輸入本港嘅外勞，都係啲走投無路、有經濟壓力，或者表現唔好，喺內地搵唔到工嘅人呢？

坦白講，勞務費高於一個月薪金，已經超過咗規定，但好多外勞因為「人在屋簷下，不得不低頭」，敢怒而不敢言，點會敢舉報呢？唔通要衰到「來港工作」成為「賣豬仔」嘅代名詞，港府先肯做番啲嘢？咪玩啦！