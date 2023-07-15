北約峰會並沒有討論烏克蘭加入的事項。會後澤連斯基表示，他有信心在戰爭之後烏克蘭可加入。有信心，但不是現時加入，如澤連斯基和烏克蘭政權一直的要求。這個信心可能連在戰後加入亦未必有保證。

同期G7會議承諾要給烏克蘭的長期安全保證，澤連斯基說這比不上加入北約。G7的承諾頗有深意。如烏戰勝利，必然對俄會有進一步打擊的安排，至少俄敗便可保烏克蘭的安全。如烏戰失敗，北約的最後努力便是與俄和談，以保烏克蘭戰後安全的安排。這個戰後安排必然屈辱。但如俄羅斯滿意的話，例如烏東自治或獨立，或回歸俄羅斯，一如克里米亞。當然不會使俄進一步分割烏克蘭，以俄羅斯現時表現出來的態度，戰事結束是俄重建經濟時期，俄早巴不得戰爭結束。

事實上，特別軍事行動是美國聯同北約，借烏克蘭之手逼出來，俄羅斯已盡量避戰，此所以與歐盟訂《明斯克協議》。俄勝烏敗便是俄反逼北約停戰，這便是烏克蘭戰後長期安全的安排。換言之，G7提出的長期安全保證，實際上是預期烏克蘭戰敗，G7承諾的便是敗後和談協議。

從這個角度看，北約峰會的結果，即使拜登會後揚言任何時候都堅決支持烏克蘭，北約各國的共識便是烏克蘭難從戰爭中獲勝，不讓烏克蘭在戰事未結束之前加入，便是避開北約因烏克蘭而要與俄羅斯正式開戰。現時北約表面上還是有約制的軍援，波蘭軍隊喬裝參戰是公開的秘密，可卻沒有波蘭政府和北約的正式支持，北約還是怕與俄羅斯公開作戰。

美國的堅持，烏克蘭的頑抗，波蘭的借機介入，都不足以使德法為首的歐盟各國在北約內全面支持美國的烏克蘭政策。軍援可以，經援可以，但都有限度，也是勉強而為，大不願意。烏戰便主要是靠美國的財力、軍事戰爭資源和波蘭的兵力。力有所不逮，打不勝俄羅斯時，美國便如阿富汗情況無以為繼。俄羅斯不同塔利班，烏戰消耗遠大於阿富汗之戰，戰場不能勝利便要敗退。拜登與美國正處艱難時刻，此所以可以容許澤連斯基的新納粹主義政權鋌而走險。

不炸核電廠，烏克蘭已在戰敗邊緣。美國會怎樣解脫？歐盟可怎樣修補與俄羅斯的關係？烏克蘭政權會怎樣改組，以迎接戰敗和平的安排？每一步都會觸動陷於戰國時期的國際形勢。