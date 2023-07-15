北約峰會一如所料地重彈舊調，專以攻擊中俄為樂，還為中國列舉了多項罪名，包括挑戰北約利益、安全和價值觀，動搖歐洲和太平洋安全架構，意圖顛覆「基於規則的國際秩序」，秘密擴大軍力和核武庫，與俄羅斯深化戰略夥伴關係等等。很明顯，這些所謂罪名完全照搬美國的台詞，北約只是充當錄音機，根本不值一駁。這些位於北大西洋的國家聲稱感受到來自遙遠東方的威脅和挑戰，這種鬼話誰信？

你不信不要緊，反正洋人相信。他們的心態就是憎人富貴厭人貧，過去中國貧窮落後，受到歧視蔑視，連愛因斯坦也嘲笑中國人「骯髒、愚蠢」，如今中國逐漸強大，國際地位不斷提升，同樣遭到歧視排擠，甚至妖魔化。但今時不同往日，妖魔化改變不了任何事實，中國崛起已是大勢所趨，美國固然阻止不了，拉上北約也無濟於事。

北約無端指摘中國秘密擴充軍力包括核武庫，這個罪名最令人莫名其妙。中國作為一個主權國家，難道擴充軍力也要向北約報告？目前中國核彈頭數量還不及美國的零頭，如果中國擴充核武庫有罪，美國豈不是罪大惡極？中國明確承諾在任何時候和任何情況下都不首先使用核武器，美國敢作同樣的承諾嗎？

至於中國和俄羅斯深化戰略夥伴關係，北約更無權干涉。敵人的敵人就是朋友，中俄之所以愈走愈近，恰恰是因為美國和北約咄咄逼人，他們搞亂歐洲，還想禍害亞太，中俄當然只能聯手對抗。美國和北約最大戰略誤判是，企圖通過極限制裁令俄羅斯崩潰，然後集中全力對付中國，沒想到俄羅斯不但沒有崩潰，反而愈鬥愈勇，主要就是因為得到中國的支持。難怪美國和北約如此憎恨中國，他們搞不垮俄羅斯，對中國更是無能為力，除了謾罵詛咒，還能怎麼樣？

哪裏有壓迫，哪裏就有反抗；壓迫愈大，反抗愈烈。中俄同樣面對美西方打壓，自然是同仇敵愾，關係愈來愈緊密。據說俄羅斯總統普京正籌劃今年秋天訪華，一來出席一帶一路論壇，二來加強雙方戰略合作。北約愈是批評中俄深化戰略夥伴關係，中俄愈是往這個方向走，不以任何人的意志為轉移。實際上，美國已喪失同時在兩個戰場打敗中俄的能力，其失敗也就成為必然，即使拉上北約壯膽，也無法維護搖搖欲墜的霸權。