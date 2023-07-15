軍事上有所謂「飽和攻擊」，過去外交上卻沒有「飽和外訪」的說法，但美國為改善對華關係，避免兩國擦槍走火，近日不停遣使來華，飽和與密集程度，幾乎讓人透不過氣來。5月是中情局局長伯恩斯，6月是國務卿布林肯，踏入7月更索性好事成雙，先是財政部部長耶倫，緊接着又派出氣候特使克里。

美國自總統以下，該來的差不多都來了，主要就只欠國防官員，而華盛頓政府最急於與華商討的，偏生是軍事問題。北京在這方面的態度明確而強硬，美方一天不撤銷對中國國防部長李尚福的制裁令，軍事問題便休想來華商討，咱們就這樣耗着，且看誰耗得過誰。

早在兩個月前，美國就有傳媒報道，華府將撤銷對部分中國官員的制裁令，但消息傳出後，好些國會議員忙不迭撲出來反對。白宮或是礙於壓力，便暫且將此事擱下，接下來便惟有另闢蹊徑，派出一撥又一撥的官員訪問北京。雖然他們統統與國防事務無關，但總算是對華釋出善意，避免兩國的衝突加劇。

華府亟欲派出國防官員來訪，卻頻頻要吃閉門羹，美國國防部猶是死心不息，近日又想出新點子，便是邀請中國駐美大使謝鋒到五角大樓會面。中國駐外大使走到別國的國防部商討問題，堪稱罕見罕聞，但五角大樓為了敲開與中國溝通之門，可謂無所不用其極，就連這種方法也想到了。

不過，中國駐美大使很難代表解放軍的高級官員說話，五角大樓硬要請來謝鋒作客，其實意義不大。說到底，華府何苦捨其正道而弗由？倒不如早日面對現實，全面撤銷對中國官員的制裁令，此事才是正經。