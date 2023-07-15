美媒引述美國海軍情報局一份分析報告指，若中國大陸成功控制台灣，無論有否動用武力，對美國來說都是災難，因這標誌着大陸在意識形態上戰勝民主、自由和西方。這份報告的用心非常明顯，就是渲染中國威脅西方世界論，恫嚇地球上一眾「民自西」的盲毛，繼而煽動他們群起對中國進行蟻多摟死象戰術。

台灣在老美的島鏈布局中作用巨大，素有「不沉的航空母艦」之稱，老美借助它來試圖令大陸作戰力量受制，如意算盤是使對手無法突破東海、南海範圍。因此，大陸成功控制台灣，對美國而言當然是重大災難，因為這等於拉開了美國老大哥地位將要正式終結的序幕。老美想延續霸權世紀，就得大搞以台制華的把戲。問題是，美國對台策略從來是以自身利益作考慮，而非甚麼鬼捍衞民主、自由和西方。正如美國有過協助沙特阿拉伯獨裁政權——沙特王朝，猛烈攻擊民主主義伊朗的歷史，說明了老美利益決定立場，立場主宰言行，只有「民自西」的盲毛才會對山姆大叔所說的信到十足十。

實不相瞞了，即使「不沉的航空母艦」極具重要性，但美國在台協會主席羅森伯格上周才強調，美國支持台灣自我防衞；被問及美方延遲通過總統撥款權對台軍援，是否與近期中美對話有關，羅森伯格未有正面回應。明眼人也能看得出台海若爆發戰爭，老美必不會第一時間衝到前線，只會出口術，指使日本、南韓及菲律賓等為其扮演出手笨人。這正是英國智庫經濟學人訊息社近日發表報告指，上述3國將在台海戰中首當其衝之謂也，亦正是本欄上月「一旦開戰 老美又閃」之批語：老美只會等待時機執死雞。有些傻人篤信老美定會防衞台灣，那麼該怎樣理解英國智庫的報告呢？