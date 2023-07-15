最近全球熱爆，多地氣溫頻頻打破紀錄。剛剛過去的6月份是有紀錄以來最熱的6月，7月第一周也是最熱的一周。由於南極海冰面積創歷史新低，海洋溫度達到新高，聯合國秘書長古特雷斯形容全球氣候變化已經失控。

但在氣候危機日益嚴峻的時候，自詡「世界警察」的美國不但不帶領世界團結減排控溫，反而繼續污染，漠視問題。滙豐今年5月訪問了全球310名與ESG決策相關的專業人士，發現北美地區認同可持續發展（ESG）是基金目標的人數，由去年的37%急降到今年的約25%，愈來愈多的受訪者認為ESG戰略的理由變得愈來愈薄弱。知名的先鋒領航集團更退出了世界上最大的氣候相關淨零金融聯盟。美國以保守派為主的31個州政府甚至反其道而行，引入反ESG的法例，掀起一股反ESG浪潮。

ESG是英文Environmental（環境）、Social（社會）和Governance（公司治理）縮寫的總稱。按中國話來說，就是育青山綠水、創和諧社會，是衡量上市公司是否具備足夠社會責任感的標準。近年ESG投資在全球方興未艾，說白了就是要求企業不能只向錢看，其所作所為要對環境和社會友善。

美國之所以變得愈來愈不理環境死活，與美國政客的操弄不無關係。從《京都協議書》到《巴黎協定》，全球各國本來約定要減排，但美國政府在此過程中反覆無常，最為人所知的是，特朗普悍然退出《巴黎協定》，甚至全盤推翻上屆政府的氣候立場，讓氣候政策變成外交談判的籌碼。

氣候問題是全球性的，任何一個國家都有責任。美國作為超級大國，竟然如此不負責任，和日本向海洋排放核污水又有何分別？