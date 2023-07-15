網絡上流傳一段視頻，一位台灣民眾在大陸高鐵上，由於把腳放在他人的椅背的不衞生行為，引發民眾批評，在被指摘後老羞成怒，各種污言穢語出爐，甚至一度想要動手。即使被女乘客勸離後，仍然心有不甘嘟嘟囔囔，脫序的行為令人搖頭。

畫面傳到台灣網絡後，絕大多數民眾都認為此人真是丟了台灣人的臉，網友一面倒留言「大陸他們的法律不會讓人失望」、「可悲，反而大陸人的水準還比較高」、「這次我挺大陸方，我希望大陸人教他一點規矩」。

本來，無論中港澳台，難免都會有這種衞生習慣不佳，缺乏公民道德意識，遭受批評後又死不認錯的人。但獨派分子總是不會令人失望，基進黨台南黨部主委李宗霖就看到了一個沒人注意到的地方，那就是媒體又在污名化台語了。他發文指， 此人明明有九成的時間都在用華語嗆人，中間穿插一點台語以及華語的髒話。想不到，新聞就下了「狂飆台語髒話」這個標題。根本就是故意要將負面形象聚焦在台語上，延續了對台語的歧視。他認為應該要將標題改為「狂用華語嗆人」才正確。

但仔細看視頻，事實是這位男子大多數時間雖然講的是普通話，可是髒話卻幾乎都是用台語啊，而且事件的重點是在他沒有公德心還不肯道歉認錯，跟他講甚麼語言根本一點關係都沒有吧！基進黨連這種事件都想轉化為意識形態鬥爭，真不愧是民進黨死忠側翼啊。

不過，這起事件倒是釐清了一個笑話，那就是今年4月，有台灣名嘴聲稱大陸高鐵連椅背都沒有！現在有視頻拍到乘客連腳都可以翹上去了，王義川先生，你還要堅持你的鬼扯嗎？