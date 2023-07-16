功夫茶：移民潮湧生育降　輸入人才難救亡

「世界那麼大，我想去看看。」當年河南一位女教師簡短嘅辭職信，轟動全國，更被視為現代年輕人嘅心聲。啱㗎！對於年輕人嚟講，喺呢度出生，唔代表要喺呢度立足；就算喺出生地又點，滿足唔到自己嘅需求，咪移民走人囉；天大地大，又何愁無容身之所？此處不留人，自有留人處！

能夠了解年輕人嘅心態，先能了解本港近年移民潮愈演愈烈嘅根本原因！特別係點解咁多基層青年身無分文，都要移民；寧願去外國闖一闖，那怕當個清潔工掃街，都唔願意留喺本港發展。皆因時下年輕人無辦法喺本港立足，香港亦已經無法滿足佢哋嘅需求！

點先算可以喺本港立足？唔使大富大貴咁誇張，最基本咪做到「安居樂業」囉！擁有一個屬於自己嘅家，有一份人工足夠生活嘅工作。嗱！呢度要搞清楚，係足夠生活，而唔係足夠生存；一日三餐，夠錢食飯，呢啲叫生存；而喺生存之餘，仲有閒錢嚟享受嗜好，呢啲先叫生活囉！睇番本港，打工仔日曬雨淋做餐死，都係勉強夠餬口；莫講話買樓，想抽中公屋都難，只能夠捱貴租、蝸居劏房，邊度有生活呢？冇生活都算啦，最恐怖依家想生存都難，一個唔好彩，行吓街都可以天降石屎嘅，轉個街口又會遇見南亞兵團嘅，生命財產完全冇保障嘅，年輕人仲點留守？

當然，總有啲年輕人係願意留低。之不過，睇到啲年輕人即便喺香港成家立室，都唔願意生育，就明白佢哋對本港嘅前景有幾睇淡！雖則話生唔生好睇個人意願，但都受一系列環境因素影響。諸如︰生咗，養唔養得起呢？就算養得起，又有冇一個良好嘅成長環境，可唔可以提供優質教育，為子女創造一個光明嘅未來呢？家陣經濟差、教育又差，乜都冇，好多年輕人先索性唔生！

受到移民潮同埋出生率持續下降夾擊，本港嘅人口已經連續3年下降；假如跌勢唔止，人口愈嚟愈少嘅話，社會同經濟發展好可能受拖累，甚至失去活力，導致整座城市步向衰落！然而，即使陷入困局，港府未肯從根本解決問題，只係識得聚焦於「搶人才」。有人移民走，咪搶番啲人入嚟，思路的確無錯；官員尋日話，當局今年上半年已批出6萬個輸入人才計劃嘅申請，成效仲超出預期添；最弊治標唔治本，情況幾難樂觀！

呢嗱！人才都有腳，嚟咗做幾年，發現唔對路，係可以走嘅。本地人才對香港擁有深厚感情，港府都留唔住，又憑乜嘢認為輸入人才就會落地生根呢？又冇規定人一生，只能夠移民一次。須知道，各地為咗爭奪人才都各出奇謀，例如加拿大近日又放寬移民政策，單憑利誘去同其他硬碰，明顯唔足夠！港府只有從根本改善民生，重新將本港打造成「宜居城市」，雙管齊下，方能真正救亡！