正論：商用車泊位渴市　欠規劃遭人漁利

港府土地規劃失當致停車場泊位不足，早就不是新聞；而疫情期間，港府對承租政府土地作停車場用途的租戶，實行五成租金寬減直到本年底。惟有見社會復常而泊位奇貨可居，這些「場主」坐地起價，一面收取政府補貼，一面大幅調高泊位租金，令商用車主叫苦連天。

根據政府數據，商用車如貨車及非專營巴士數目，由約7.48萬輛輕微下跌至目前約7.11萬輛，但近年陸續有短期租約停車場因配合長遠發展而被收回，同期可供商用車使用的泊車位數目，由約4.97萬個下降至只有約4.53萬個，比例為0.63至0.67之間，可見泊車位非常緊絀。

須知道，這些商用車都是龐然巨物，必須有相應地方停泊，政府顯然對有關規劃毫不重視，而且因應發展新界而不斷回收停車場用地，以致泊位失衡情況近年更趨顯著。更不堪的是，政府在疫情期間寬減政府土地短期租約租金，單計收費停車場已令當局少收18億元公帑，惟這些補貼非但無助紓緩商用車在疫情期間經營困難的苦況，反而讓「場主」袋袋平安，甚至獅子開大口大幅加租，雙重獲利。

據了解，目前約有10個這類停車場加租，受影響的商用車超過1,000輛，主要在葵涌及青衣，經商用車組成的代表討價還價後，最終還是加租一成。業界預料，隨着政府補貼於今年底屆滿，這些「場主」肯定會再加價，甚至加價一倍之巨，經營成本高企，不少人已打定輸數，「劏車」退出市場。

再加上本港貨櫃業風光不再，內地港口崛起，香港一度世界第一的排名一落千丈，同樣打擊物流運輸業發展。而港府對物流運輸業一向不大重視，別說扶助，就連增加相應泊位也不肯，業界要求在葵涌貨櫃碼頭一帶增設夜間泊位多年，但政府置若罔聞；而一旦車輛違例停泊，執法部門發出「牛肉乾」絕不手軟，令業界生存空間更加狹窄。

港府在疫情期間寬減政府土地租金，原意是共度時艱，卻因為思慮不周，被人從中牟利，最終只是肥了「場主」，對物流運輸業毫無裨益。發展局更大條道理認為，商戶面對不同經營情況，政府不宜在租約加入條款，硬性規定停車場營運者應如何運用減免金額，擺明就是敷衍塞責，關人個關。

隨着北部都會區投入發展，預料新界將有更多土地被收回，商用車泊位只會更捉襟見肘。政府在規劃新市鎮的同時，忽視車輛停泊需求，顯然是不負責任。社會多年前已有聲音提醒，在土地不足的情況下應向高空發展，推行多層智慧停車場。無奈言者諄諄，聽者藐藐，運輸署至今僅在9個地點推自動泊車，而且僅限於私家車。

社會復常後，旅遊經貿交流漸趨頻繁，別說貨櫃車需要地方停泊，旅遊巴也是一樣。正因為港府從來沒有做好規劃，人車爭路時常發生，旅遊巴撞倒途人更非鮮見。港府對此不聞不問，不僅打擊本港物流運輸業發展，就連旅遊業也會受害。