美國《政客》雜誌去年曾發表一篇文章，指美國外交政策由一班業餘人士操控，這些門外漢正嚴重危害全世界。究其原因，主要是美國政府採取「獵官制」，又稱分贓制度，以政治背景進行公職任命，哪個政黨上台就委任自己黨友，只問立場，不問經驗。結果許多被委任的高級官員缺乏實際從政和外交經驗，有的甚至對自己主管的範疇一無所知，經常出現嚴重錯判，導致外交政策雜亂無章，自相矛盾，不僅損害美國誠信與威望，而且擾亂國際秩序與和平。

尤其是對華政策方面，一邊不擇手段遏制打壓，一邊想方設法溝通對話，老美好像精神分裂似的，根本不知自己在做甚麼、想要甚麼。最近華府要員相繼訪華，中情局局長伯恩斯、國務卿布林肯、財政部長耶倫先後來過了，氣候特使克里也即將啟程，商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪也多次表達訪華意願；還有，布林肯近日在印尼出席東盟會議期間又跟中國外事辦主任王毅會面。美方頻繁接觸中方，擺出一副誠意滿滿的姿態，實際上絲毫沒有放鬆對中國的遏制打壓，如此自相矛盾的政策，正是外交混亂的體現，也是業餘人士主導外交的結果。

君不見，最近美國輿論突然翻炒中國「黑客問題」，聲稱發現中國黑客組織利用微軟雲計算漏洞入侵美國非機密電子信箱帳戶，連商務部和國務院的許多電郵帳戶也未能幸免，甚至雷蒙多也中招。這分明又是賊喊捉賊，說到盜取網絡機密訊息，美國認了第二，哪個國家敢認第一？

最荒謬的是，美國軍方一直喋喋不休希望與中國軍方溝通，近日更邀請中國駐美大使謝鋒到五角大樓會面。但與此同時，美軍偵察機又出現在台海上空，赤裸裸挑釁中國主權。老美翻手為雲，覆手為雨，難道自己不覺得尷尬？

當然，只要自己不尷尬，尷尬的就是別人。老美天生傲慢，總是認為自己高人一等，加上華盛頓特別是外交部門充斥業餘人士，他們任意妄為，想怎樣就怎樣，從來不知尷尬為何物。最大的危害是，這些通過獵官制上位的官員，為了博取公眾眼球，往往表現得更激進、更歇斯底里。他們經常嘲笑軍方害怕打仗，缺乏幹勁，其實軍方才是真正處於第一線，深知兵凶戰危的道理，哪像書生政客如此天真，只知坐而論道，紙上談兵。