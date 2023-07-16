華府最近頻頻派遣高層官員訪華，布林肯和耶倫前腳走了不久，又傳出商務部長雷蒙多後腳將至。然而，早前中國商務部已嚴正聲明，美國應取消對華加徵關稅、停止打壓中國企業、公平對待兩國雙向投資、放寬對華出口管制、取消涉疆產品禁令，否則兩國關係難言有重大改善。在美國毫無表示之下，雷蒙多又來訪華，其實有多大意義？

儘管北京對此十分客氣，表示持開放態度，歡迎與美方進行溝通，蒙雷多訪華看來沒有多大懸念。但必須指出，作為美國商務部長，中方提出的要求，雷蒙多有權作出某些讓步，但她顯然無意這麼做。事實上，美國制裁的中國企業和個人數量不斷增加，目前已達到逾1,300個之巨。雷蒙多即使來華，除了釋出美國有辦法和中國溝通的姿態，對實質改善中美關係可謂毫無作用可言。

單是剛落幕的北約峰會，發表的公報便對中國發出了史上最強烈的譴責，直指中國以其「公開的野心和強制性政策」挑戰北約利益、安全和價值觀，並抨擊中國與俄羅斯的夥伴關係。北約雖云有31個成員國，表面上大家地位平等，但實際上無非又是美國維護霸權的工具，成員國只能唯美國之命是從。以此觀之，美國雖然一方面派員來華，企圖擺出友善姿態，但另一方面壓制中國沒有稍歇，而且全方位收緊，聯同所有西方國家一起排斥擠壓中國。

從另一個層面看，美國對華首鼠兩端，亦顯示出面對中國崛起，愈來愈進退失據。美國自二戰後稱霸世界至今，未逢任何有力挑戰，強如蘇聯也分崩離析，日本更陷入「失落的30年」。

只有中國，不管用軟的還是硬的，美國都無縫可插，不知如何是好，對華政策也就愈來愈矛盾。