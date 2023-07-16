大家都知道香港僱主請人難，不少企業比起新冠疫情前多付出兩成薪酬，仍然不容易將職位空缺填滿，但單看最新公布的數字，本地青年失業率卻高達11%，很多年輕人剛畢業就失業，情況從表面看來，像是十分嚴重。

實際上，真正的問題不大，有11%的香港青年失業，不代表他們全是求職無門，只是後生一輩想法多，愛作多方面嘗試，不急於擇業而已。中國內地也跟香港相近，青年失業率看似甚高，接近21%，但現實情況又是否當真這般嚴重？

疫情後，筆者偶爾會到深圳旅遊，曾光顧一家熟悉的飯館，全店除了經理之外，10多個侍應生全部換了新面孔，負責人向我訴苦，說這年頭請人甚難。我問對方：「離職的侍應生有多少至今仍從事餐飲業？」答曰：「一個也沒有，有的去做網紅，更多是嫁人後做了少奶奶，因此現在要請侍應生很難。」負責人又說，他們願意付出的月薪是5,000至6,000元人民幣，但年輕人選擇太多，故餐飲業乏人問津。

不是說中國內地仍有以億計的人口，每月收入少於1,000元人民幣嗎？但是話雖如此，現實卻擺在眼前，深圳餐館5、6,000元的工種都很難請人。如果內地有21%的青年失業，他們又是真正失業的話，為甚麼平白放着這麼多空缺卻無人聞問？

內地經濟面臨下行壓力，不少青年人或許會為求職而煩惱，但實際問題應不如想像般嚴重，所謂約有兩成年輕人失業，有部分原因是年輕一輩心頭高，月薪幾千元的工種，等閒打動不了他們，有些人甚至是正計劃搞生意，一畢業就想當老闆。內地從來都是一本很難讀懂的書，單憑統計數字，未必能看清問題。