美媒日前報道，網上流傳一張聲稱是美國海軍比較中美建造艦隻和整體海軍規模的簡報，顯示中國海軍的造艦能力是美國的232倍。美軍證實，簡報由海軍情報辦公室從多則公共資訊整合。這宗「密件」外洩，應該謹慎看待而非即時便為中國軍事實力叫好喝采，以免中了老美的捧殺誘敵之計。

日本雖有作家著書講解不少美日企業也奉行的「一張紙整理術」，即是將需要執行的業務匯整於一張紙上，但美國領導層、政客平日早已口水多過浪花，製作報告時亦是不求厚道，只求厚度。上述外洩事件有沒有更多的頁數可供參詳呢？如果沒有的話，那便應思考何解。以老美凡報告必水蛇春的作風，何以忽然掌握到廢話少說的技巧？是否有人刻意要外界將焦點集中，於是將訊息量大幅收窄，務求「解放軍造艦能力是美軍232倍」有如漆黑中的螢火蟲，清晰利落地打進各界心坎？

山姆大叔為啥長北京志氣，滅自己威風？因為要讓國內政客堅守反華大方向，不要迷失在兩黨制下互扯後腳；亦要令國外盟友們確信中國軍事實力日益強大，從而落藥各國必須與美合力抗中。雖然「十則圍之，五則攻之，倍則分之」，如果中國海軍的造艦能力竟是美國的232倍，美西方豈不是蚍蜉撼樹？這正是今次「密件」的巧妙布局，它雖然顯示了中國造船廠的產能為2,325萬噸，美國的不足10萬噸；惟2020年中國海軍總噸位在250萬噸左右，美國海軍是約550萬噸，預計到了2040年，中國海軍總噸位接近500萬噸，追貼美國海軍屆時的接近600萬噸。

換言之，政敵們在軍事預算上應盡開方便之門，盟友們亦請盡快為美作倀「去中國化」。否則，美國世紀恐怕真的要在數十年內終結。