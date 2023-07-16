烏克蘭為了加入北約，在日前的北約峰會上可以說是費了九牛二虎之力。可惜北約各成員國依然不願給出明確的「入約」時間表。結果烏克蘭總統澤連斯基大發雷霆，公開炮轟北約的決定「荒謬」。

北約各國為何不支持烏克蘭迅速加入北約？最直接的原因自然是和北約章程第五條款有關。該條款規定，如果一個成員國遭受攻擊，就會被視為所有成員國遭到攻擊。烏克蘭正在與俄羅斯作戰，若北約接納它成為成員國，意味着要立即和俄國開火，令俄烏戰爭升級為第三次世界大戰。

當然，若把眼光放遠一些，便知道地理位置亦注定烏克蘭加入北約的難度很大。國際政治中有一個緩衝國的說法，意指夾在兩個對立大國之間的小國，有助大國紓緩衝突。這方面的例子有位於中俄之間的蒙古，還有夾在中印之間的尼泊爾。

冷戰時期，東歐是蘇聯抗衡北約的第一道戰略防線。位於俄羅斯西南部的烏克蘭，則和白羅斯成為第二道戰略防禦屏障。後來東歐劇變和蘇聯解體，烏克蘭頓時變成俄羅斯的第一道防線，直接成為俄國與北約之間的緩衝區。這是兩邊陣營相對都可以接受的勢力平衡。豈料澤連斯基上台後，一面倒投靠歐美陣營，全力爭取加入北約，幾乎要顛覆該地區長期以來相對穩定的國際秩序。普京政府於是在去年先下手為強出兵教訓烏克蘭。

對烏克蘭而言，加入北約可使俄羅斯不敢威脅該國，但現實卻是這個做法反而會激起俄國不滿，令烏克蘭更危險。而對北約來說，目前也仍未有與俄羅斯直接對着幹的心理準備。烏克蘭短期內只能繼續扮演緩衝國的角色，難以成為北約成員國。