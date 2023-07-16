美國媒體引述多名知情人士指，俄羅斯安全部門於瓦格納集團發動兵變後，扣押了多名俄軍高層問話，包括早前盛傳被捕扣留於莫斯科嘅陸軍大將蘇洛維金。報道指至少13名將領被扣查問話，另有約15人停職或革職。

事實上，呢場短命「兵變」雖然極速平息，一方面固然可以見到普京執政能力極強，之不過，仍有許多錯綜複雜嘅利益關係內幕，消息指普京上月29日喺克里姆林宮接見普里高津，曾提議瓦格納換人領導，惟普里高津拒絕。老朽有保留，皆因叛軍如此「揭竿而起」，怎麼說都不排除有「內奸」配合，普京忙於清除「內患」，實屬正常！至於僱傭兵瓦格納集團，這些叛軍若再用來攻打烏克蘭，基於「一次不忠，百次不用」嘅民間智慧，老朽唔相信頭腦冷靜嘅普京大帝，會如此草率下決定！

普京面對叛將，又要應付以美國為首嘅北約加強打壓，「內憂外患」下，俄烏之戰確實難打！之但係絕不是如美國總統拜登最近到訪北約最新成員國芬蘭，於峰會後喺記者會上揚言：俄羅斯總統普京已經輸掉烏克蘭戰爭，又指烏克蘭加入北約只是時間問題。政客講嘢，反正「作大」毋須本錢，廢噏當秘笈亦是常規！拜登指俄國資源短缺且陷入經濟困境，不可能於俄烏戰爭中獲勝。呢句說話係典型廢噏中嘅經典，依家全世界有邊個國家唔陷入「經濟困境」？美國明年經濟衰退高唱入雲，專家指風險達59%，過度緊縮、銀行倒閉、債券收益率倒掛等都係災難因素！

所以話，拜登有乜資格指俄國經濟陷困境？再講啊！佢爭取連任嘅最新民調一直不被看好，遠遠落後對手，主要認為佢太老了！與其擔心普京輸掉戰爭，倒不如考慮自己是否退選，找個下台階更實際。