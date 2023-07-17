美國國務卿布林肯訪華後揚言，會繼續做中國不喜歡的事、講中國不喜歡的話。果不其然，他日前大老遠跑去印尼雅加達出席東盟國家會議，席間又再渲染中國威脅論，呼籲東南亞國家聯合起來反對來自中國的「脅迫行動」。

中國跟東盟關係密切，也是推動「一帶一路」的重點區域，根本沒有「脅迫」的道理。就講連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆的雅萬高鐵，是首條全系統採「中國標準」建設的海外高鐵，也是「一帶一路」和中印兩國合作的標誌基建項目。通車後，兩地車程將由3個多小時縮短至40分鐘，大大便利當地人民生活，提升經貿商旅交流，對印尼有百利而無一害。反之，美國動輒透過軍事、金融、美元霸權，脅迫全球各國選邊站隊，對其俯首稱臣，否則揮動制裁大棒，甚至在別國策動「顏色革命」，改選另一個對美國貼貼服服的政權，遺下經濟凋萎、社會動盪、生活困苦的爛攤子撒手不管，究竟誰脅迫誰，有目共睹。

事實上，中國和東盟關係深厚，地位舉足輕重。中國自2009年起成為東盟第一大貿易夥伴；2010年中國－東盟自貿區全面建成。反觀美國這個域外國家，只知在南海挑起事端，有破壞無建設。美國打的算盤很清楚，就是採取分而治之策略，重點拉攏菲律賓、越南，藉着它們跟中國有領海爭議，挑撥離間，製造矛盾。

不過，印尼、越南等東盟國家已說得很直白，就是不會在中美之間選邊站隊。每個國家都有自己利益需要維護，對中國的資金、建設和技術需求甚殷，美國卻口惠實不至，國內甚至連一條高鐵也沒有。除了菲國總統小馬可斯會跟着美國走，還會有誰認真看待布林肯的「呼籲」？