英國通脹熾烈，勞工階層變相減薪，過去一年，公職人員的罷工潮此起彼落，都是要求大幅度加薪，否則往後的日子將難以為繼。他們的訴求固然合理，可就苦了英國政府，大不列顛早已是垂垂落日，庫房長期入不敷支，那怕掘地三尺，也不容易挖出多餘的銀子，給公僕們作加薪之用。

想了接近一年時間，英國的辛偉誠政府終於有了新點子，聲稱既不必加稅，也不必增加借貸，更毋須加印鈔票，馬上就能夠解決加薪所需的錢糧。首相辛偉誠一度對這「神構思」三緘其口，經記者反覆追問，他才勉強透露，原來錢是從新移民身上榨取出來的。近年最少有十多萬香港人移居英國，如今他們一個個都要成為待宰羔羊。

雖說「巧婦難為無米炊」，但若然家中剛娶來新媳婦，那又作別論。咱家沒米糧不要緊，大可以從媳婦的嫁妝上打主意，再沒有的話，她在娘家當閨女時，肯定也有私藏，只要慢慢敲打，才不怕往後的幾天沒米下鍋。

如今新法案已正式出台，英國新移民的簽證申請費增加最少20%，保健附加費加幅更甚，高達66%。一個成年人原本每年的保健附加費是624英鎊（約6,383港元），將增加至1,035英鎊（約10,000港元）。有人估計，兩項新增費用合起來，一個兩大兩小的家庭，每年支出要加添一千多英鎊，對他們的生活無疑是百上加斤。

更值得新移民擔心的，還不是增加了上述支出。辛偉誠政府緣何只向新移民開刀？原因是英國的經濟環境漸趨惡劣，當地人對新移民愈來愈抗拒，政府為平息民怨，才會有此一着。然而這先例一開，恐怕將陸續有來，移英港人往後的日子，看來並不好過。