全國網絡安全和信息化工作會議日前在北京召開，會議傳達了國家領導人嘅指示，包括明確網信工作「十個堅持」原則，並要求各級網信部門要「敢於鬥爭亮劍」。毛澤東說過，「以鬥爭求團結則團結存」，根據唯物辯證法，鬥爭是反對並改變舊事物、不斷推動新事物產生和發展的必經過程。國際風雲變色，然而無論點變，大國就是要敢於鬥爭亮劍！

呢！美國海軍第7艦隊一架P8A海上巡邏機上周四飛越台灣海峽嘅國際空域，內地傳媒報道，其取得嘅相關錄音顯示，疑似解放軍飛行員當時曾以中英雙語警告：「如不立即離開，就將遭到攔截！」這正是敢於亮劍一例。中國國防部日前宣布，解放軍北部戰區將喺日本海中部組織「北部‧聯合—2023」軍事演習，5艘參演嘅中國軍艦當天從青島軍港啟航，俄羅斯軍隊也將派出海空力量參加，演習課題為「維護海上戰略通道安全」，中俄關係進一步擴大當無疑問。呢個係俄烏戰事以來嘅必然格局，中俄均受到老美打壓，尤其俄羅斯備受山姆大叔制裁！此刻誰可相依？梗係中國啦！

今趟係俄羅斯軍隊第二次參加中國軍隊主導嘅年度戰略演習，亦係俄方首次同時派遣海空兩支力量參與。中方海上編隊由導彈驅逐艦齊齊哈爾艦、貴陽艦，導彈護衞艦棗莊艦、日照艦，以及綜合補給艦太湖艦組成。中國國防部稱，此次演習根據中俄兩軍年度合作計劃安排，旨在提升兩軍戰略協作水平，增強共同維護地區和平穩定、應對各種安全挑戰嘅能力。中俄聯合軍演選擇在日本海，內地軍事專家指有極強嘅針對性和實戰性，皆因日本海係中俄兩國重要嘅戰略通道。美日韓經常喺東海公海進行聯合演習，中國亮劍日本海演習有何不可？