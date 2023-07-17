正所謂「無氈無扇，神仙難變」，任憑士兵鬥志如何頑強、將領用兵如何出神入化，在現代戰爭中，缺乏足夠武器彈藥，始終難逃一敗。在古代，士兵還可以拿着鋤頭鐮刀上陣殺敵；如今，想要上刺刀跟敵軍埋身搏鬥也有一定難度。因此，西方軍援是否充足，將是決定俄烏戰爭勝負的關鍵。

在爆發戰爭前，烏克蘭除了是歐洲糧倉，軍工業發展也相當蓬勃。憑着從前蘇聯繼承而來的軍工體系，烏克蘭曾是著名的武器出口大國，全球不少蘇式武器皆產自烏克蘭；在兩國關係惡化前，甚至連俄羅斯亦會從烏克蘭大量進口武器；當然也包括中國，解放軍首艘航母遼寧艦，正是迂迴地向烏克蘭買下瓦良格號，再改裝而成。毫不誇張地說，假如俄烏關係親密如昔，俄軍與任何一國交戰，皆能全力以赴；唯獨俄烏兩國交戰，俄軍才會打得如此狼狽，更像是左手打右手。

話說回來，既然是發動戰爭的一方，俄羅斯總統普京理應早料到如此後果，因此在開戰之初，俄軍便出動大量先進武器，全力佔領或摧毀烏克蘭的軍工基地，意圖消耗烏軍打持久戰的資本。奈何遇上烏軍頑抗，加上歐美迅速介入，大量軍援源源不絕，普京的如意算盤才未能打響。時至今日，與其說是俄烏戰爭，不如說是俄羅斯與歐美的消耗戰，看誰的家底先被耗盡。

本來，烏克蘭背靠全球軍工第一的美國，理應站於不敗之地；何況還有英、法、德等強國支持，就算把全軍拚光，也不可能有彈藥用盡的一天，烏克蘭總統澤連斯基的底氣就是這麼硬。不過，或許澤氏也料想不到，自己作為代理人為美國全力拚殺，美國軍援時竟如此小家，先進裝備不多，庫存及從各地回購得來的過時武器倒是一大堆，甚至連台軍不屑使用的鷹式防空導彈也有，烏軍心心念念的F16戰機卻仍未到手。美國國防部聯合參謀部作戰主任西姆斯日前還要出來，說甚麼現在不是烏克蘭獲得F16戰機的理想時機；筆者若是澤連斯基，肯定甚麼髒話也罵得出來。倒是英、德、波蘭等國更為疏爽，幾乎連「壓箱寶」也貢獻出來。話雖如此，美國始終是最大靠山，澤氏也不太可能公開指摘美國，只能頻繁穿梭各個公開場合，東拼西湊爭取更多軍援。

美國之所以不願提供更為先進的武器，當然有自己的考慮。首先，先進武器援烏恐有洩露軍事機密的風險，畢竟援烏裝備被倒賣的情況時有所聞，況且先進武器一旦被擄獲，弱點便會一覽無遺；縱然俄羅斯可能未有餘裕，但普京可以售予中國。其次，先進武器造價不菲，縱然不是無償提供，烏克蘭顯然在一段長時間內難以償還，況且烏克蘭有戰敗的可能，美國高額投入，難以保證不會打水漂。相反，適時提供過時裝備讓烏軍續命，延長戰爭時間，把俄羅斯拖入泥沼，美國方能獲取最大利益。