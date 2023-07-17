世界視線：德淪為歐洲病夫　靠開放經濟治療

德國經濟在世界本來舉足輕重，是歐盟的接近30%，是全世界的14%，工業生產更佔全球18%，它亦是歐盟投資的火車頭和供應鏈的支柱。然而，自俄烏戰爭以來，德國經濟危機及衰退陸續浮現，是歐盟中表現最差，變成是21世紀的歐洲病夫。本來2023年開始時還未轉壞，但由於德國跟隨北約制裁俄羅斯，特別是限制俄國平價石油和天然氣入口，引發生產成本大升、能源危機及高通脹。

曾任德國不萊梅州銀行首席經濟師，如今擔任歐洲金融保險大機構Netfonds總經濟師的Folker Hellmeyer指出，目前德國最大的危機來自能源供應欠缺穩定性，例如由北非及中東入口石油和天然氣還在洽議安排中，到2024年才可全面落實，目前德國要忍受入口天然氣是美國的5倍多價錢，電價是美國的3至4倍，加上德國稅務是全球最高，使不少大企業外移。

德國經濟增長去年第四季變成-0.5%，今年第一季是-0.3%，預計第二季是輕微回升，不過全年預計經濟增長是-0.3%，今年前景不容樂觀，要到2024年才有望全年有1.2%增長。

德國一年之間食品通脹達驚人的28.6%，這升幅導致一般家庭要削減其他開支，結果使整體社會消費收縮，形成去年第四季及今年第一季經濟出現負增長，20.9%人民承認自己生活在貧窮中。德國是近半歐盟成員國的最大貿易夥伴，它的衰退會影響歐盟整體貿易、經濟及投資的表現。

德國經濟學家提供給政府的緊急經濟救亡意見，首先是在商貿方面不能意識形態化，這無疑是要商貿擺脫意識形態的束縛，尋回平價能源的生命線，重新考慮輸入俄國平價能源；而在中美博弈中不應選邊站，《聯合國憲章》中訂明應尊重國家主權，不應把商貿當作是政治轉化的工具。

此外，德國更要認清楚世界經濟政治大趨勢，自上世紀70年代以來，七大工業國由佔世界經濟約80%，到如今按購買力平價只佔約30%。其實，金磚國家及「全球南方」國家的共同產業結構比德國甚至歐盟更強大，包括有更多自然資源、貴金屬及稀土金屬，一帶一路及海上絲綢之路的交通和商貿發展，中國強大的供應鏈及更大的市場。德國的未來是要依靠與歐洲、金磚國體系及「全球南方」建立經濟合作，發展才可自保。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻