正論：全面復甦未見影　惠民紓困怎能停

颱風「泰利」逼近，本港昨日天氣明顯轉壞，仍無損市民興致。不少市民一大清早便到港鐵站或便利店等排隊，領取新一期消費券，再與家人到餐廳酒樓共聚天倫、享受假日。消費券固然為港人帶來一時快感，然而歡笑背後，仍是無窮無盡的憂患。本港經濟復甦步伐緩慢，雖然比起年初，市道稍見起色，惟距離全面復甦依舊遙遠，3年疫劫所帶來的後遺尚未消散，企業倒閉仍時有所聞。團聚過後，港人依然要面對困境。

本報記者昨日走訪多區，採訪市民心聲。普遍市民對於領取消費券都感到歡欣雀躍；有的人打算趁機購買心愛商品，有的人準備用於購買禮物來討好另一半，有的人則打算用於與親友聚餐；也有一些市民表明不會瘋狂消費，到餐廳多點幾個餸菜便當成慶祝；對於如何使用消費券，市民心態不盡相同。唯一共通的是，市民無不關心港府會否再派消費券，金額能否增加，甚或改為派發現金。更有市民擔心今期過後，消費券會成為絕唱；畢竟官員每每被問及明年會否再派消費券時，均以財赤來推搪，從未作出承諾，市民的憂慮並非無因。

反對派發消費券的一方，主要理據在於消費券無助帶動消費，不少人選擇把消費券用於日常開支之上，然後把節省下來的現金儲起。這也難怪的，前景不明朗，誰又不想多儲個錢來傍身呢？尤其觀乎本港現時的復甦進度，短時間內經濟難有重大改善，港府又拒絕承諾繼續派發消費券，市民自然希望積穀防饑，以防不時之需。

官方資料顯示，約100萬名使用八達通領取消費券的市民，因在上月30日或之前，仍未用光今年4月派發的第一期消費券金額，故未能趕及於昨日領取第二期消費券。這似乎印證了經濟不景，港人未敢大手大腳用錢。須知道，本港已非首次派發消費券，每次消費券的使用規限都大致相同，對於那些是合資格消費，那些不是，大部分市民均早已掌握。與其說這100萬名市民都不懂得正確使用消費券，導致未能於上月底前用光，倒不如說他們知慳識儉，是有意為之，更能說得通。

雖說並非每名市民在領券後，都會額外消費，卻不能抹殺消費券提振經濟的功勞。商戶普遍預測，今期消費券派發後，配合通關後人流增加和暑假是消費旺季等因素，今年7至8月的生意額可望按年上升。不少商戶亦趁着當局派發消費券，乘勢推出各種優惠，吸引顧客。與未派發消費券時相比，市道明顯更有活力。何況，消費券還有紓解民困之效，尤其對於基層而言，5,000元足夠應付數個月的生活開支，可謂是救基層於水火之中。

倘若官員以民為本，願意聆聽民意，派與不派，根本毋須煩惱。倘若港府希望消費券提振經濟的效用提升至最大化，更應該及早預告會繼續派發，消除市民後顧之憂。沒有顧慮，港人方能一往直前地消費，重新為市場注入活力；反之，市民勒緊荷包，資金流轉減慢，拖累復甦步伐，最終只會造成惡性循環。