中美如果有一天，不管是在台灣問題上、南海問題上或其他甚麼問題上，發生軍事衝突乃至戰爭，而且大打、長時間的打，那就不是雙方的軍力較量、武器較量，而是經濟較量、國力較量，國家體制組織動員能力的較量，國家領導層和人民對敵鬥爭、意志、士氣的較量，以及決策水平、執行力的較量。

這樣的準備，中美都在評估和布局，從地緣政治和戰爭的發起方和守衞方來看，美國是主動方，有較大的主動權，有一定的戰爭規模和時間控制權，也即一看勢頭不妙，難以實現既定軍事目標，美國可以「適可而止」、「戰略退卻」。正因為美國有退路，它就不會死拚，它的戰爭意志就不會堅毅，它動員和凝聚民心就會有限。這種狀況，在美國二戰後發起的干預他國事務和入侵的戰爭中屢見不鮮，最後在國內反戰民意和政黨內鬥中「撤退」了事。對此，中國、世界和美國自己都看得清楚，這已成了規律，成了美國發動不義之戰、稱霸之戰、干預和入侵之戰、打代理人之戰的「底牌」。

中美最可能發生戰爭的是台灣問題，是美國利用台灣試圖永遠分裂中國、打壓中國，打一場「代理人戰爭」。從現在的狀況來看，美國已經從過往的售武、訓練台軍對抗大陸，向在一定條件下美軍參戰與中國開仗的方向轉變，中國也已作好了中美發生軍事衝突的準備，和美國打一仗「有限戰爭」。美國現在的布局，是把台海之戰劃入它的「印太戰略」，拉緊和美國有「軍事防衞條約」的日本、南韓、菲律賓、澳洲參與台海戰爭，美國使用其軍事基地共同打擊中國。

這樣子的「有限戰爭」，美國是為了阻止中國武統，消耗中國戰力、國力，那麼如果阻止不了，美國又不甘心失敗，它會擴大戰爭嗎？會加大投入軍力、攻擊中國大陸本土嗎？美國要是邁出這一步，中美就會爆發全面戰爭、就會打到各自本土，不死不休！