都說商人無國界，這一點在特斯拉行政總裁馬斯克身上得到最佳體現。他日前在談及人工智能和中國等話題時，直認自己「有點親華」，並稱中國被低估了，中國人民真的很棒，那裏有很多正能量。毫無疑問，馬斯克是現實主義者，承認自己在中國確實有些既得利益，但他顯然也有很高的情商，在美國那樣的反華環境下，敢公開表達「親華」觀點，這種情商或者說勇氣並非一般人可以相提並論。由此可見，一個人的成功絕非偶然，馬斯克能夠成為世界首富，豈是無因。

馬斯克已不是第一次發表類似言論，他曾稱讚中國一旦下決心做一件事情，就一定能做好，各個產業都是如此。有人也許認為這是一種恭維，其實以其身份和地位，根本沒有必要恭維任何國家和任何人，他只是說出自己的親身經歷和感受，這才是大實話，與那些刻意抹黑中國的不實之詞形成鮮明對比。

正所謂，沒有調查就沒有發言權。馬斯克進軍中國市場多年，對中國的了解比任何美國人更直接、深入，當然也更有發言權。反觀絕大多數美國政客從沒到過中國，對這個東方大國一無所知，只是為了政治需要，憑道聽途說或捕風捉影甚至純屬杜撰，便無端抹黑攻擊中國。但不管如何抹黑攻擊，他們都不得不面對這樣的現實：中國崛起已無可阻擋，任何脫鈎斷鏈企圖都是癡人說夢。近期華府要員爭相訪華，不就是因為美國實在離不開中國嗎？

利之所在，天下趨之，馬斯克也好，其他美國商界巨頭也罷，紛紛對中國投下信心一票，固然是基於本身利益考量，也因為他們才是真正了解中國的一群。正如蘋果行政總裁庫克形容：「蘋果與中國共同成長，創新在中國發展迅速，我相信它會進一步加速。」摩根大通行政總裁戴蒙更明言，無論順境逆境，摩根大通都將留在中國。

很明顯，美國商界精英並不認同美國政府的遏華政策，更不贊成脫鈎斷鏈的企圖，他們以親身經歷描述真實的中國，以實際行動表達自己的態度。儘管他們的聲音未必可以改變美國主流民意，也未必可以影響華府決策，但起碼可以引起更多美國人反思，中美關係到底何去何從？時間可以證明一切，今天許多美國人陷於反華迷思無法自拔，惟終有一天會發現馬斯克的觀點才是正確的。