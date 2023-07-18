南韓爆發近年最嚴重災情，連日暴雨造成最少40人死亡、9人失蹤。忠清北道清州市被洪水淹沒的地下車道，再發現多具屍體，僅上址已有13人遇難。正當國家陷入水深火熱之際，總統尹錫悅竟然還有閒情逸致偕妻快閃烏克蘭與戲子總統澤連斯基會面，並承諾今年將向烏國提供人道及軍援1.5億美元，以及提供武器抗俄。

尹錫悅自數月前獲美國總統拜登在白宮盛宴款待，讓他得意忘形地高唱《American Pie》後，對美國表忠就沒有停止過。最為人詬病的是，他竟然不顧國內反對和漁民利益，為了向美國交代，而為日本排放核污水背書。日前突然出訪烏克蘭，除了可以讓他在國際舞台上刷存在感，同樣不能排除是應美國要求向烏國提供軍援，減輕西方財政壓力。

問題是，尹錫悅這些舉動，無助國內經濟之餘，反而令民怨進一步升溫，一度因為強硬反華而提升的民望早已抵銷，目前國內反對他施政的民意急升至近六成，又逢一場奪命雨災，國內對他的不滿情緒肯定進一步爆發。

更不必說，南韓正面對空前嚴峻的經濟困境。該國向來依賴數家龍頭企業拉動經濟增長，但單是三星，第一季盈利比去年同期大跌95%，第二季同樣慘不忍睹，持續巨額虧損，獲利大減九成六。另一重要產業汽車製造業則面對中國電動車的強力挑戰，全球銷情並不理想；當地樓市更出現崩盤式暴跌，至今已比高峰期大跌四成。

南韓自身問題多多，尹錫悅本來就不是高票當選，現在還一味媚外，兼且不停得罪中國、北韓和俄羅斯等鄰國。一場暴雨，隨時成為壓垮他的最後一根稻草。即使他急急回國處理災情，一旦指揮失當，其執政地位必然岌岌可危。