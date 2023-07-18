英媒報道，王位第二順位繼承人──喬治王子，或不會按照王室傳統參軍服役。王室近年正流失民眾支持，倘上述消息屬實，無疑是為爭取廢除君主制的陣營送上彈藥，王室的前景能不堪憂嗎？

不得不說，喬治王子目前只是個年約十歲的小孩，「或不服役」之說可能連當事人也不知所云，畢竟它實在過分未雨綢繆了。再者，它並非直接出自其父母之口，而是引述與威廉夫婦關係密切的人士。然而，觀乎報道指威廉夫婦會親自照顧和教育子女，限制子女使用電子產品的時間，疫情期間更曾帶子女到野外探險，甚至以「貼地」來形容王室成員生活等，有人欲透過第三方來試探外界反應，早已是欲蓋彌彰。

英國上月才有報告顯示，王室去年花掉納稅人約10.6億港元。反君主制組織「共和國」負責人史密斯質疑數字並未反映事實，他說：「王室成員長期以來隱瞞其真實支出成本，我們計算至少要花3.45億英鎊。」即折合約34億港元，「足以支付1.3萬名新護士或教師的費用」。大概只有既得利益者與護短之人，才會覺得這是種「貼地」生活。

英國目前實行的是募兵制，喬治將來決定不按照傳統，效法其祖父查理斯國王、父親王儲威廉、叔叔哈利走去當兵，法理上並沒有錯，但在募兵日益困難下，「或不服役」會對國民釋出甚麼觀感？再說，英國君主乃海、陸、空三軍統帥，歷代王儲都會透過到軍隊服役，建立威信，累積軍事經驗，學習如何履行王室職責，作為王位第二順位繼承人，打算如何服眾？或許有崇洋舔西人士會說：「英國王室的事，關你叉事？」然而，此前有新聞指辛偉誠政府正欲修補對華關係，那便不能不多了解英國人的各方面，包括其一半紳士、一半虛偽的嘴臉。