南韓總統尹錫悅在沒有預先公布下突然訪問烏克蘭，頗出外界意料之外。但對剛在北約峰會空手而回的烏克蘭總統澤連斯基來說，尹錫悅這次首度造訪烏國，並宣布擴大對烏國的援助規模，肯定是一份雪中送炭的大禮。

長期以來，南韓在東北亞一直扮演「平衡者」的角色，小心翼翼處理與美國、中國、日本、俄羅斯的外交關係。但俄烏戰爭爆發後，尹錫悅政府一面倒傾向美日陣營，除了跟隨歐美對俄羅斯實施多方面制裁，還向烏克蘭提供大規模非武器援助。尹錫悅此次訪問烏克蘭，是再次明確發出南韓會繼續支持烏國的信號。

尹錫悅挺烏反俄，可以說是有強大的國內民意支持。烏克蘭危機爆發後，大部分南韓民眾都認為俄羅斯違反《聯合國憲章》，破壞了國際秩序，支持烏克蘭反擊儼然成為南韓社會各界的主流聲音。縱使南韓政府對烏克蘭發布旅遊禁令，仍有不少南韓人偷偷前赴烏國參戰。去年6月俄羅斯披露烏軍中的外籍傷亡人員，當中就有13人是南韓人。

當然，尹錫悅政府力挺烏克蘭也有自身的國家利益考量。南韓作為美國盟友，礙於俄國壓力，一直不敢突破「對烏軍事武器援助」的紅線，但仍然在其他方面積極響應並緊跟美國。客觀而言，目前南韓對俄烏戰爭採取的應對舉措，除了發揮南韓所謂的國際責任，也是向美國呈交投名狀，有助強化南韓的安全保障。

但從另一角度看，韓美同盟關係鞏固後，未來美日韓合作也會進一步深化。隨着美國在東北亞對華戰略遏制的力量壯大，該地區安全局勢將更趨複雜，反過來又不利南韓的安全。這真是一個悖論。