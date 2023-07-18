正論：北都發展乏藍圖　鄉黑勾結響警號

今時今日的香港，恍如一座孤城，危立於風雨之中。說的不是颱風「泰利」來襲，天文台昨日發出今年首個8號烈風或暴風信號，而是本港現時經濟委靡、民生困窘、百廢待興。諸如房屋、醫療、教育、衞生、治安等，數不盡的問題持續困擾本港；尤其是房屋問題，任憑港府換屆又換屆，始終未得到徹底解決。就連擁有一個屬於自己的家也成為奢望，難怪本港人心思變、移民潮洶湧澎湃。

為徹底解決土地及房屋問題，港府先後提出多項龐大且宏偉的發展計劃，其中以北部都會區最受關注。相比起掏空庫房去填海，只需收地即可發展的北都，明顯更符合效益；況且，融入國家發展大局、投入大灣區建設，是本港的發展方向及主軸；發展北都，正好能把本港與廣東省更緊密地連接起來。構思雖好，惟北都由提出至今已兩年多，既沒發展藍圖，也未確立發展時間表，有議員狠批，社會目前仍未知北都「邊塊地做啲乜」，令人感覺北都發展是「口噏噏」；又有學者直言，發展北都欠缺藍圖是「注定失敗」，港府一直浪費時間，只會削弱市民對北都的信心。

立法會主席梁君彥近日率團到福建考察，參觀了福州新區濱海新城規劃展示館。當濱海新城規劃模型展現在眼前時，議員無不感嘆大開眼界。想到北都至今未有進展，主席也不禁直言：「得個講係唔得嘅。」主席提倡要效法內地，就發展區提供片段和藍圖，更明言假如政府需要公帑製作，可立即撥款。有關倡議不但獲得多位議員支持，有議員更進一步提出港府應設立展示館，把北都願景展示給市民。

港府要推行新政，除了要獲得市民認同，最大難關莫過於獲得立法會通過。如今，無論是立法會主席、議員與學者的言論，皆可謂是「畫公仔畫出腸」，惟港府依然拖拖拉拉，好像是故意拖慢進度，正等待甚麼發生似的；難道在發展計劃背後，還有一些不為人知的事情，正醞釀發生嗎？

巧合的是，本報近日接獲讀者爆料，指有「四大勢力」，分別是具政府背景人士、鄉紳、前政協及黑幫，正對北部都會區發展計劃虎視眈眈。據稱，有具政府背景人士及地區官員，向鄉紳洩露計劃詳情；收風後，鄉紳與前政協勾連一起，甚至勾結黑幫人士，密謀在發展區範圍擬建假墳、魚塘和寮屋，霸地自肥，博政府收地騙取賠償。目前已有4至5個黑幫蠢蠢欲動，不擇手段爭地盤，意圖分一杯羹。

本報記者連日來走訪求證，結果從村民口中得悉，鄉黑勾結確實存在，而且黑幫招數多多。多位村民透露，自政府宣布發展北部都會區後，鄉黑霸地現象便層出不窮，有人在發展區外圍違法興建魚塘，亦有黑幫為了收地，通過攔路向村民收取過路錢，甚至縱火等手法，強迫村民賣地或平價轉讓；若出現無人認領的魚塘或寮屋，黑幫更會找人「認頭」，自稱是該物業的擁有人，然後再勾結鄉紳，證明該等人士是擁有人；待聲稱擁有人收地賠償後，一干人等就會瓜分巨額賠償。

官商鄉黑勾結一直存在，過去屢揭不鮮，加上村民言之鑿鑿，卻讓人不得不相信，北部都會區計劃背後，竟存在黑暗面。不過，治安淪喪、黑幫禍港，已非一朝一夕之事。本港治安近年每況愈下，罪案猖獗、毒品氾濫、假難民與南亞兵團橫行，無不與黑幫有關；如今勾連其他三大勢力意圖瓜分收地賠償，也不過是在冗長的罪狀上再添一筆。為阻止北都計劃淪為吸血商機，讓不法分子牟取私利，港府必須公布藍圖，盡早將全盤計劃展現於人前；只有置於陽光之下，方能制止罪惡從黑暗中滋生。