功夫茶：世衰道微心不古　女盜金鏈變老虎

唔係衰多口，點會咁出醜！世衰道微，變成：就係衰鹹濕，金鏈任女執！各位，呢兩句冇貶意，男人鹹濕，自古皆然。古聖賢人就指：「君子有三戒：少之時，血氣未定，戒之在色；及其壯也，血氣方剛，戒之在鬥；及其老也，血氣既衰，戒之在得。」年少時，血氣仲未成熟，要戒色慾，否則難免傷身；之但係，若然去到耄耋之年，行街行到懵懵哋，去咗另外一個屋企，咁就分分鐘好大鑊！

呢嗱！一日之間，竟然發生兩單年紀有番咁上下嘅男子，去咗另外一個「屋企」而失金鏈。先講第一單，話說尋日朝早11點多啲，一名68歲姓施男子，行經深水埗汝州街及桂林街交界，被一名年約40至50歲嘅女子兜搭，其後跟隨女方到汝州街一唐樓單位闢室短敍，未料女子趁其寬衣之際，搶走佢一條約值1.8萬元嘅金鏈逃去。施男追趕不及，無奈聯絡兒子交代前因後果，並由個仔代為報案。執法人員接報到場，隨即向事主了解事發經過，並到附近一帶兜截疑人，但並無發現。

呢單嘢其實係典型嘅「色誘陷阱」，喂！戴條近兩萬銀嘅金鏈，金光閃閃，見你一個老翁，唔兜搭你就笨咯！呢啲「新聞」其實亦「常聞」，經常都見，今年4月就有個89歲老翁，晨早喺紅磡蕪湖街被兩名女子兜搭做按摩，老翁跟隨其到按摩店時即喺梯間遇襲。兩女以一招「熊抱偷桃」手法，惡過老虎，搶去老翁價值約3萬蚊嘅金頸鏈。

開講都有話，「象以齒焚身」，一個老人家又唔係江湖大佬，戴條兩、三皮嘢咁粗嘅金頸鏈，真係博引嚟艷羨目光？依家香港治安不靖，假難民、南亞匪幫久不久就整單杰嘢，唔係打劫金舖就係劫錶行，香港治安並非夜不閉戶、路不拾遺嘅「小康」社會，好心幾十歲人就咪戴條粗金鏈出街喇！

好嘞！同日另一單則發生喺荃灣，下午1點多啲，一名76歲姓林男子喺河背街遭一名50多歲女子搭訕，對方聲稱可以提供按摩服務，引誘林翁登上鱟地坊一唐樓單位後，趁佢更衣沖涼時偷走放喺房間內、裝有約值7.8萬元金頸鏈嘅袋逃之夭夭！林翁事後先知陷色慾陷阱，報警求助。兩單案件俱列作「盜竊」跟進，暫時無人被捕。

各位，喺一個人心不古，道德廢、功業薄、氣節喪嘅衰世年代，加上疫劫3年，經濟復常路漫漫，家陣惡搵食，好多事情嘅發生，正顛覆吾人嘅三觀！好多價值觀可以歪變到令人O嘴，好似話「男盜女娼」係多數人嘅共識，之不過，從以上兩單失金鏈案，令人覺得唔少觀念已經不可靠，說不定「女盜男娼」才是趨勢！點講都好，男人到咗一把年紀，一樣要「戒之在色」！而「金」不露眼，係防「女盜」之錦囊，切記！