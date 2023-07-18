世界視線：海權陸權屬表象　帝國主義是根本

國內外談論國際關係時，好用陸權國家、海權國家的概念，以此來分析以至判斷大國角力的結果。但這兩個概念是建基於歐洲的政治歷史，且反映歐洲、英國與美國的帝國主義主張，未必與世界歷史的現實相符，也更難以應用於其他國家，例如中國，便不易以陸權或海權國家來歸類。

陸權論提出者是英國學者麥金德。在第一次世界大戰前後，他認為歐亞非大陸為世界島，俄羅斯和中亞為其心臟地帶，哪國控制了東歐，便可以控制心臟地帶；誰控制了這心臟地帶，便可控制世界島、控制世界。麥金德是牛津學者，但積極從政，他的理論雖然把俄羅斯及其他陸權國家（包括普魯士的德國）與英國西歐的沿海國家對立起來，前者野蠻，後者文明，但他的政治主張卻是讓英國佔領心臟地帶，以遂其統治世界的理想。麥金德更加身體力行，在俄國革命、西歐聯軍入侵俄國時，出任南俄羅斯佔領區的總督。

海權論提出者是美國海軍軍官馬漢。在19世紀末，他認為英國的崛起主要依靠海軍軍力。海權國家把軍力與經濟力量結合起來，以海軍保護經濟力量，以經濟力量特別是海外殖民和對煤炭產區的控制，以及操控國際貿易航道，來支持海軍軍力。海軍與貿易與海外關鍵據點便構成他的海權論。馬漢是從美國的利益出發，他曾策劃英美開戰的應急計劃，主要是用海軍決勝。他的海權論以英國發展作為藍圖，實際上是主張美國倣效英國，開拓海外領土，最終替代英國作為全球霸主。

無論海權論或陸權論，都是歐美帝國主義的主張，為帝國主義擴張作出偽理論的解說。英美在兩次世界大戰把德國列為陸權國來攻擊，大戰後，蘇聯以至俄羅斯和今天的中國都同樣被視作陸權國，代表專制與野蠻，與代表文明的英美西歐的海權國成為必然敵人。這就如文明衝突論一樣，把帝國主義加上了科學與命運必然性的包裝。

英國不是單純的海權國家，它的帝國主義擴張，依靠印度；美國更是有着廣大北美洲中部領域支持它的海軍霸權。海權論、陸權論包括二者的政治取向和海權國必勝陸權國的主張，歸根究柢，只是帝國主義的大國鬥爭。在歐美之前，中國、波斯、阿拉伯帝國都是海陸兼備，哪有海權國與陸權國之爭？

研究所所長 陳文鴻