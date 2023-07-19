正論：醃菜有蟲兼高鈉　緣何政府驗不到

都說本港食安警鐘長鳴，刻下又有新鮮滾熱辣例子。消委會測試市面上30款包裝醃菜樣本，結果29個樣本均驗出昆蟲、粉蟎、毛髮、金屬與塑膠碎片物質，令人咋舌，檢測亦發現逾八成半樣本的鈉含量偏高。問題食品又是由消委會揭發，負責把關的食安中心究竟做甚麼？

消委會分別從超級市場、百貨公司等地方購入30款預先包裝醃菜樣本，包括8款泡菜、4款德國酸菜、5款青瓜、5款榨菜、4款蘿蔔和4款橄欖菜。測試項目包括醃菜部分（不連液體）的營養素、污染物、防腐劑、微生物，以及輕質異物含量，結果發現，29個樣本均驗出昆蟲等異物，當中3款橄欖菜每100克樣本所含的昆蟲碎片更介乎91塊至310塊之多。部分樣本驗出高糖、高脂和含有防腐劑。

食蟲吞毛，想一想也令人作嘔，但論及對人體健康影響最大，則是醃菜鈉含量驚人。根據食安中心提供的參考水平，每100克固體食物若含超過600毫克鈉，即屬高鈉食品。測試結果顯示，26款樣本屬於高鈉，每100克的鈉含量由641毫克至3,080毫克不等。

眾所周知，攝入過多鈉，會增加患上心血管疾病風險，甚至有機會引致胃癌。港府數年前煞有介事成立「降低食物中鹽和糖委員會」，聲稱要加強宣傳高鈉食品對健康有害，誓要制訂減低食物中鹽和糖的大計，但一包醃菜已經證明，港府白費心機。

當然，對於這個檢測結果，市民見怪不怪，皆因食安中心向來敷衍塞責，幾乎所有食物都言必稱檢測合格，到最後無一不是驗出種種問題，反而交由消委會以至傳媒把關更可靠。君不見，消委會早前揭發市面肉乾零食含致癌物，最高一款更超出歐盟上限逾五成，惟食安中心一樣說恒常檢測沒有發現。更不必說，本報端午節前夕將坊間糉子送交專家化驗，又揭發含有致癌物，食安中心也是一副不以為然的模樣。今次也是一樣，堅稱只在其中一款產品的跟進樣本中，發現一塊長約0.5毫米的懷疑昆蟲碎片，其餘樣本均沒有檢出任何異物。信不信由你，反正食安官僚就是信了。

可以看見，食安中心每次對於消委會的檢測結果都是明頂暗抗，你話有毒我話無害，你說有事我說合格，完全沒有認真檢討，反躬自省。然而，事實勝於雄辯。這些年來，有毒食品如入無人之境，蘇丹紅鴨蛋、山東龍口毒粉絲、上海過期爛肉、哮喘豬肉、三聚氰胺毒奶粉、甲胺磷菜、重金屬大米、孔雀石綠水產、塑化劑飲料、坑渠油等等，每次內地、台灣乃至全世界發生食安問題，香港都會中招，香港人都會受害，惟有食安中心官僚繼續好官我自為之。

在這樣的背景下，日本即將排放核污水入大海，儘管港府信誓旦旦表示，會即時禁止10個高危都縣的水產品進口，並會加強抽查日本食品，惟以食安中心的差劣往績觀之，市民能否將生命健康交託到這些官僚手中，不言而喻。