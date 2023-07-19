上世紀80年代，在內地改革開放陣營中，一些年輕學者提出海洋國家與大陸國家的對立，海洋國家以英美為代表，大陸國家則是中國。中國改革的方向便是轉型為海洋國家，以自由、民主、開放來取代大陸國家的保守、封閉和落後。這樣的對立比較，便是為了推行美式體制，作為中國改革開放的主要模式。

這樣的海洋國家與大陸國家的對比，其實源自19世紀英美提出的海權國家與陸權國家主張。美國海軍軍官馬漢在19世紀末提出的海權論，推崇英國海軍立國的戰略。可是在世紀交替時，英國學者麥金德主張陸權，除了作為英美等攻擊俄羅斯、德國的理論外，實際上否定了馬漢的海權論。他說，誰佔東歐便可控制歐亞非大陸的心臟地帶，誰控制這個心臟地帶便可控制歐亞非大陸、控制世界。他把英國等海權國家所在形容為邊緣地，遠離中心，也便難以統治世界。

馬漢依據的是18世紀的海軍戰勢，麥金德看的是德國與俄羅斯的工業化和經濟發展，他的大戰略是國防與經濟並重，英國的海權是控制貿易，借此控制資源，但過重貿易忽略工業，此所以在19世紀，英國工業化落後於美國、德國，甚至可能被俄羅斯超越。工業化落後，經濟難以大發展，例如英國便未必有足夠的財力來修建海軍，維護海權。相反，有經濟發展，便有餘力拚建提升海軍軍力。

麥金德並不認為單純的陸權國可以取代海權國，而是陸權國會有能力發展更強大的海軍，並以此打敗海權國衰敝的海軍。經濟實力還是以工業化的生產為主，不是追求暴利的貿易。麥金德的陸權論應是提醒英國轉型改革，間接警告德國與俄羅斯的崛起，由此產生出20世紀海權國家對陸權國家的圍堵攻擊，特別是針對俄羅斯，俄國革命時國際聯軍侵略，只是俄羅斯挺過來。麥金德的陸權論後來成為美國的大戰略，因而一直着眼於阻止德俄合作，打擊俄羅斯的發展，勢以滅俄為止。

80年代尊崇海洋國家的中國改革青年，初初打開國門，不了解國際真實歷史，故有崇洋崇美之想。幾十年下來，中國的表現勝於俄羅斯在十月革命之後的發展。相對英美衰落，西歐困苦，海權國家正受陸權國家競爭壓迫。

海陸之爭還在僵持，且看麥金德之說是否最終實現。可是他的理論中少了中國這個關鍵因素。