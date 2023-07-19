現在台灣方面佔優勢的「反對統一」民意，是由台灣分裂勢力勾連外部勢力、利用掌握政權和管治權的力量強行打造的。要扭轉這個勢頭，大陸單靠「和統」軟的一手是不行的，必須有硬的一手、剛的一手，要以強對強，再用「武統」的剛硬威懾，強勢扭轉台灣方面的「反統」猖狂。形勢惡性發展顯示，大陸「和統」若只有軟的一手，只會助長台灣「反統民意」走強、助長「台獨」囂張。

過去，大陸講統一，基本上是隔岸喊話，台灣方面可以充耳不聞或裝作聽不見，無所顧忌地搞「反對統一、去中國化、倚美謀獨、抹黑統一、妖魔化統一」，台灣民意在這種形勢下必然會被「反統謀獨」牽着鼻子走，惡性膨脹。因此，大陸講統一，不能只是隔岸喊話、只是空談，必須結合台灣社會的具體重大事項，將統一的工作落地台灣，例如對經貿方面的惠台政策，不能再是無條件的，必須和統一的主張和方針綁在一起，用有效方法釋放訊息，台灣只有接受統一才能享有經貿優惠，這些工作要細化、要到位，要讓台灣方面實實在在感到接受統一的好處、反對統一的弊處，要賞罰分明，絕不能無差別對待，不能接受統一和反對統一一個樣。

有人可能擔心，這樣「反獨促統」落地台灣，會不會引起台灣民意的更大反感和反彈，更加反對統一？不必諱言，這種可能性不小。但是，大陸不能因此就沒完沒了地縱容、姑息，軟弱對待台灣方面的「反統民意」，不能望天打卦，幻想「軟着軟着」就能「感動上帝」，台灣民意就忽然挺統了，對台灣社會的「反統民意」不能無原則、無底線的遷就縱容。事實上，統一是大原則、是中華民族的底線，台灣地區的民意必須服從這個原則和底線，這個大勢就是「順之者昌、逆之者亡」，識時務者就要「順統」，不識時務者就是「反統」。悠悠萬事，為今之計，大陸方面最需要考慮的，就是把統一大勢的宣傳和辦法落地台灣。