日本政府近年在台灣問題上愈來愈囂張，狂言「台灣有事即日本有事」，擺出不惜與中國一戰的姿態。但據美媒報道，美國一直敦促日本認真考慮在未來可能爆發的台海衝突中擔當的角色，對方卻遲遲未有任何具體承諾。為甚麼？表面理由是國內民意反對戰爭，其實是擔心本土遭受攻擊。畢竟中國大陸軍事實力今非昔比，日本若膽敢介入台海衝突，本土軍事設施必然成為主要攻擊目標，小小日本能承受多少枚東風導彈？

中俄兩軍即將舉行聯合演習，而且選擇在日本海中部舉行，針對性和實戰性十分明顯。這些年日本充當美國打手，衝在反中反俄第一線，早就引起中俄兩國極度不滿，如果小日本再不收斂，遲早引火自焚。有日本學者指出，若詢問日本民眾願不願意冒生命危險「捍衞」台灣，估計90%都會反對。看來大多數日本人頭腦還是清醒的，剩下那10%甘願充當炮灰，那是自己的事。

站在中國大陸的角度，當然不希望採取武統這一招，奈何台灣當局執意走台獨死路，加上美日不斷推波助瀾，誰也不能擔保台海不會爆發戰爭。台灣防務部門大驚小怪，聲稱近日解放軍巡台軍艦突然增加4倍，從之前的4艘增至前所未見的16艘，反映兩岸緊張局勢愈來愈嚴重，解放軍可能正在部署收台行動云云。實際上，解放軍軍艦和戰機巡台早已常態化，何時收台不知道，唯一可以肯定的是，中方絕不容許外國干預台灣問題，這16艘軍艦只是牛刀小試，展示封控台海的能力，日後有需要必然還會出現更多軍艦。

台灣有位退役將領說得對，戰爭本來就是叢林法則，沒有甚麼人道人權可言，大陸不動手則已，一動手必然把台灣熬得油盡燈枯。台灣只有那麼點人口，大陸則有14億人，怎麼撐？

美國當然知道台灣無法抵擋大陸，自己又不想直接捲入戰爭，於是除了不斷向台灣推銷軍火，還唆擺日本、南韓、菲律賓充當替死鬼。問題是，如果連日本也不願對是否介入台海衝突作出具體承諾，還有誰願意做這種蠢事？南韓近年倒是蠢蠢欲動，但受到北韓掣肘，絕對不敢造次。菲律賓則實在太弱，即使想替美國賣力，也幫不上甚麼忙。所以說來說去，台灣最後還是要獨自面對大陸，戰爭與和平只能選擇其一，留給他們的時間已經不多了。