俄羅斯唯一一座通往克里米亞的大橋，繼去年10月發生爆炸後，日前又遭到攻擊，造成大橋路面受損，兩人死亡。俄羅斯總統普京直指是烏克蘭所為，屬恐怖襲擊，揚言國防部正準備「作出回應」。

俄烏戰爭陷入膠着，烏克蘭反攻無力，剩下的「出路」便是炸毀及襲擊大型基建。今次克里米亞大橋的受損程度不如去年爆炸那般嚴重，橋墩亦未被破壞，但顯然只是小試牛刀，烏克蘭的真正目標，恐怕正如外界所預料，正正是在俄羅斯控制區內的扎波羅熱核電廠。事實上，俄烏戰爭延宕至今，烏克蘭敗象已呈，一來反攻無力，二來西方支援逐漸減少。美國拜登政府連「倉底貨」集束彈也拿上枱面，直認彈藥庫存不多，不理國際反對也送上遺害極大的殘酷武器，可見為了反敗為勝，已到了孤注一擲的地步。

更令戲子總統澤連斯基氣急敗壞的是，烏克蘭加入北約無望。他早前在北約峰會「發爛渣」，批評不讓烏克蘭加入是「荒謬」，激起美國為首的西方國家不滿，英國國防大臣便揚言，烏克蘭應該懂得感恩，英國也不是澤連斯基任意下單的「亞馬遜」；其後拜登一錘定音，俄烏戰爭結束前都不會讓烏國「入約」。但如何結束這場戰爭，戲子總統心知肚明許勝不許敗，一旦戰敗，命仔都不保。

甚麼人最惡？陷入絕路發窮惡的人最惡。澤連斯基和烏克蘭顯然已陷入絕路邊緣，大反攻遲遲無果亦令西方國家不滿，軍援愈來愈少，既然北溪被炸、克里米亞大橋被炸，以至新卡霍夫卡水電站大壩都被炸，一樣無法扭轉戰局，有人若盡地一煲炸毀核電廠，絕非危言聳聽。尤其烏克蘭新納粹勢力出名心狠手辣，現在就看制約力量能否把他們壓住而已。