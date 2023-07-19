北約計劃在日本設立聯絡辦事處。地緣政治大格局是，美國希望重整二戰後的圍堵政策，將敵對國封堵於歐亞大陸之內。

俄羅斯及其友好國家，以及中國和其盟友的國土橫跨歐亞大陸，美國為首的西方集團則控制東西兩翼。俄羅斯和美國作軍事競賽，弄致筋疲力倦。中國以14億人口的大國，建立起傲視全球的製造業，而且國人刻苦耐勞，加上中央政府的執行力舉世無雙，雖然科技落後於美國，但很多領域已經追上，美國焉得不將中國定為主要的打擊對手？

中國在努力爭取發展的權利，以改善人民的生活，同時提倡人類命運共同體的理念，此理念與中華傳統文化之世界大同境界接近。中國外交政策的精神，1955年周恩來總理（時兼任外交部長）在萬隆會議闡述得非常清楚，就是與世間各國和平共存，求同存異，此仍為最重要的原則。

其實，日本未必真正有興趣設北約辦事處，此點從傳媒報道，首相岸田文雄的支持率因此事而跌至新低，可見一斑。無奈日本受到美國軍事保護，有美軍駐日，日本政府敢不聽話嗎？南韓的政府也受到同一掣肘，有數萬美軍駐在南韓。

中國的外交策略宜將日韓及美國分開處理，理解日韓的隱衷，尤其是平民百姓，不宜盲目反日，起碼要將日本百姓及其政府立場分開。

受烏克蘭戰事影響，一些人覺得核戰將爆發，交戰一方可能會動用核武，此乃杞人憂天。俄國不會用核武，西方的代理人澤連斯基會取得核武嗎？即使取得，敢用嗎？國際風雲變幻，香港也大受影響，試看港股表現便清楚，成交萎縮，恒指一直於低位徘徊，各大中小戶都作壁上觀，雖然估值吸引。